Tốc độ tăng giá vàng chậm lại

Giá vàng trong nước tăng liên tiếp hai tuần trở lại đây. Đến ngày 6/9, vàng miếng SJC đã lập kỷ lục mới 135,4 triệu đồng. Vàng nhẫn cũng tiến sát mốc 131 triệu đồng/lượng.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá vàng trong tháng 8 đã tăng 1,2% so với tháng trước, tăng 48,62% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân 8 tháng đầu năm nay, chỉ số giá vàng tăng 40,25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trao đổi với PV VietNamNet, chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh cho biết giá vàng trong nước chịu tác động từ nhiều yếu tố, trong đó có xu hướng lập đỉnh mới của giá vàng thế giới, biến động tỷ giá và tâm lý kỳ vọng của nhà đầu tư.

Ông phân tích, giá vàng thế giới đã liên tục lập đỉnh trong hai năm qua, dù 3 tháng gần đây tốc độ tăng đã chậm lại. Yếu tố tỷ giá trong nước có xu hướng tăng cũng góp phần đẩy giá vàng đi lên. Ngoài ra, tâm lý kỳ vọng của nhà đầu tư, cùng với việc một số thị trường khác như chứng khoán cũng liên tục lập đỉnh, khiến dòng tiền có sự dịch chuyển ngắn hạn sang vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Giá vàng liên tục lập đỉnh, nhiều người băn khoăn nên bán chốt lời hay mua chờ tăng tiếp? Ảnh: Nam Khánh

Tuy nhiên, theo ông, dù thời gian qua Nhà nước đã đưa ra nhiều chính sách, nhưng mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn rất cao, hơn 20 triệu đồng/lượng, không loại trừ có yếu tố mang tính đầu cơ.

Trong bối cảnh hiện nay, ông Khánh nhận định tốc độ tăng giá vàng đã chậm lại đáng kể so với năm ngoái. Năm 2024, giá vàng trong nước dao động từ trên 60 đến 90 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 50%. Nhưng sang năm 2025, mức tăng thấp hơn. Nếu năm ngoái, giá vàng liên tục lập đỉnh mới chỉ sau vài ngày, thì năm nay lần lập đỉnh gần nhất là vào tháng 4.

“Dòng tiền trung và dài hạn đã dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản do khả năng sinh lời nhanh hơn, có thể mang lại hiệu suất lợi nhuận tốt hơn. Vì vậy, giá vàng dù có thể tăng nhưng khó bứt phá mạnh như trước”, ông nói.

Bên cạnh đó, xu hướng dòng tiền trên thị trường quốc tế chuyển vào vàng đã chậm lại cũng ảnh hưởng đến đà tăng giá của kim loại quý. Các yếu tố bất ổn địa chính trị như căng thẳng Nga - Ukraine đã phần nào hạ nhiệt, khiến xu hướng đầu tư vào các kênh trú ẩn an toàn như vàng, bớt nóng.

Về dài hạn, chuyên gia này đánh giá dòng tiền toàn cầu đang chậm lại với vàng do bối cảnh địa chính trị bớt căng thẳng, kinh tế Mỹ và nhiều nước khác phục hồi mạnh, trong đó có Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư công nghệ và sản xuất. Khi dòng vốn được đưa vào sản xuất, kinh doanh như chứng khoán, vàng không còn là lựa chọn tối ưu.

Nên bán chốt lời hay mua chờ giá tăng tiếp?

Nếu mua vàng thời điểm này, chuyên gia Phan Dũng Khánh khuyến cáo rủi ro là rất lớn. Bởi, tốc độ tăng giá của vàng không còn nhanh như năm ngoái. Hơn nữa, chênh lệch giá trong nước và thế giới quá cao.

“Nếu mua vàng để nắm giữ 5-10 năm thì rủi ro không cao. Tuy nhiên, giữ vàng trong ngắn hạn, nếu giá thế giới không tăng, chỉ cần chênh lệch giá trong nước và quốc tế được thu hẹp, những người mua vàng thời điểm này có thể thua lỗ nặng”, ông Khánh nói.

Vị chuyên gia cho rằng, với nhà đầu tư đang nắm giữ vàng ngắn hạn, có thể xem xét thời điểm thích hợp để chốt lời nhằm bảo toàn vốn và tránh rủi ro từ biến động mạnh của thị trường.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân (Đại học Kinh tế TPHCM) cũng cảnh báo, khi chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới quá cao, nhà đầu tư không nên mua, đặc biệt là không nên mua đuổi (FOMO) theo thị trường.

Giá vàng trong nước hiện phụ thuộc lớn vào “rủi ro chính sách”. Vị chuyên gia tin rằng Chính phủ sẽ không để tình trạng chênh lệch giá quá lớn này kéo dài. Những giải pháp căn cơ để ổn định thị trường sẽ sớm được thực thi.

Ông Huân lưu ý, khi Ngân hàng Nhà nước can thiệp vào thị trường vàng bằng những chính sách cụ thể, chắc chắn giá vàng trong nước sẽ hạ nhiệt, nhà đầu tư sẽ thiệt hại lớn nếu mua ở mức giá hiện tại.