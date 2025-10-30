Fed hạ lãi suất nhưng có tuyên bố bất ngờ

Kết thúc phiên họp kéo dài 2 ngày vào rạng sáng 30/10, giờ Việt Nam, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định cắt giảm lãi suất lần thứ hai liên tiếp như dự đoán, với mức 25 điểm cơ bản, từ mức 4-4,25%/năm xuống 3,75-4%/năm.

Có 10 người ủng hộ việc hạ lãi suất, còn Thống đốc Stephen Miran cho rằng cần giảm mạnh hơn, 0,5 điểm phần trăm. Chủ tịch Fed khu vực St. Louis, ông Jeffrey Schmid phản đối việc hạ lãi suất.

Cuộc họp của Fed diễn ra trong bối cảnh chưa có tiền lệ: Chính phủ Mỹ đóng cửa và Fed không có đầy đủ các dữ liệu kinh tế. Thành viên Hội đồng Thống đốc cũng có sự thay đổi. Bên cạnh đó, Fed chịu sức ép chính trị lớn từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền. Hôm 29/10 tại Hàn Quốc, ông Trump gọi Chủ tịch Fed Jerome Powell là "kẻ chậm trễ".

Trước đó, lần đầu tiên trong năm (tháng 9) Fed đã hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm.

Lý do được Fed đưa ra là "rủi ro với thị trường việc làm (Mỹ) đã tăng lên trong những tháng gần đây", cho dù lạm phát vẫn dai dẳng và ở mức cao, khoảng 3%, khá xa so với mục tiêu 2%.

Song song với quyết định hạ lãi suất, Fed cũng thông báo sẽ chính thức chấm dứt chương trình thắt chặt định lượng (QT) vào đầu tháng 12.

Quyết định diễn ra đúng như dự báo của thị trường, thông thường sẽ tác động tích cực lên thị trường chứng khoán và thị trường hàng hóa, trong đó có vàng.

Ngay vào đầu phiên giao dịch đêm qua trên sàn New York, giá vàng đã vọt tăng, từ mức 3.950 USD/ounce có lúc lên tới 4.030 USD/ounce trước khi Chủ tịch Fed Jerome Powell có bài phát biểu. Thị trường chứng khoán Mỹ ngập sắc xanh và lập kỷ lục cao mới.

Trong nước, giá vàng cuối giờ chiều 29/10 cũng tăng trở lại. Giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 146,1-148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng thế giới và trong nước vẫn ở mức cao dù đã điều chỉnh từ đỉnh. Ảnh: CH

Tuy nhiên, thị trường đã đảo chiều nhanh chóng, giá vàng lao dốc và chứng khoán Mỹ quay đầu giảm sau khi Chủ tịch Fed nói chưa chắc hạ lãi suất vào tháng 12.

Giá vàng giao ngay có thời điểm rơi về gần 3.920 USD/ounce, xóa sạch mức tăng đạt được trước đó. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,3%, chỉ số chứng khoán tầm rộng S&P 500 của Mỹ giảm 0,4%. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite quay đầu giảm nhẹ 0,1%.

Chủ tịch Fed Jerome Powell đưa ra tuyên bố gây bất ngờ, cho rằng ngân hàng trung ương có thể không cắt giảm lãi suất thêm lần nào nữa trong năm nay.

Tại họp báo, Chủ tịch Powell cho hay, trong cuộc thảo luận của ủy ban tại cuộc họp kéo dài hai ngày, đã có những quan điểm khác biệt mạnh mẽ. Đây là lý do khiến việc giảm thêm lãi suất tại cuộc họp tháng 12 không chắc chắn.

Thị trường tài chính sẽ ra sao?

Sau phát biểu của ông Jerome Powell, các nhà đầu tư đặt cược xác suất giảm lãi tháng 12 còn hơn 70%, thay vì 90% trước đó. Điều này cho thấy, thị trường vẫn tin vào khả năng chính sách tiền tệ vẫn được nới lỏng.

Trên thực tế, nhiều chuyên gia đã dự báo trước khả năng Chủ tịch Fed có những tuyên bố thận trọng về tín hiệu chính sách tiền tệ trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đã đóng cửa 29 ngày và không thể công bố các số liệu vĩ mô về nền kinh tế số 1 thế giới. Điều mà các nhà đầu tư có thể làm là chờ đợi và thận trọng.

Vậy chính sách của Fed thời gian tới ra sao và dự báo giá vàng cũng như thị trường tài chính Mỹ diễn biến thế nào?

Có thể thấy, quyết định tăng hay giảm lãi suất chuẩn của Fed rất quan trọng. Nó có tác động rộng lớn, định hình lãi suất cho nhiều sản phẩm tài chính tiêu dùng như vay mua ô tô, vay thế chấp và thẻ tín dụng trên thị trường Mỹ.

Fed đã giảm lãi suất hai lần liên tiếp và đưa lãi suất chuẩn về 3,75-4%/năm, cao hơn không nhiều so với mức lạm phát khoảng 3%. Nhiều dự báo cho rằng, Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất thêm 3-4 lần nữa.

Theo Wells Fargo, Fed có thể sẽ cắt lãi suất thêm một lần nữa trong tháng 12 và hai lần vào tháng 3 và tháng 6/2026.

Việc giảm lãi suất là định hướng ưa thích của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông chủ Nhà Trắng cũng muốn chọn chủ tịch Fed mới “bồ câu” hơn thay cho ông Powell vào đầu năm tới.

Điều này đồng nghĩa với việc tiền rẻ sẽ tiếp tục được bơm vào nền kinh tế có quy mô lớn nhất thế giới. Lạm phát có thể tăng, đồng USD suy yếu và các loại tài sản từ an toàn đến rủi ro như vàng, chứng khoán, bất động sản... đều có cơ hội leo giá.

Bên cạnh đó, nợ công toàn cầu tiếp tục xu hướng gia tăng mạnh. Nhiều quốc gia vẫn tiếp tục in tiền và vay nợ. Nợ công Mỹ đã vượt con số 38 nghìn tỷ USD trong tuần vừa qua. Hoạt động mua vàng được ngân hàng trung ương nhiều nước đẩy mạnh.

Căng thẳng địa chính trị vẫn khó lường và đối đầu kinh tế của các nước dường như khó suy giảm. Các cuộc chạy đua về các chuỗi cung ứng quan trọng và cuộc đua về công nghệ, đặc biệt trí tuệ nhân tạo (AI) cũng làm quan hệ giữa các nước trở nên phức tạp.

Trong một môi trường như vậy, thế giới có thể sẽ không giữ được các chính sách và quan hệ ổn định như thập kỷ trước. Đây là yếu tố hỗ trợ cho vàng.

Trước mắt, giới đầu tư chờ đợi kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc. Nếu hai bên đạt được một thỏa thuận thương mại tốt, giá vàng có thể giảm sâu hơn nữa trong khi chứng khoán hồi phục và ngược lại.

Còn về trung và dài hạn, với xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ không chỉ tại Mỹ cùng với một đồng USD có thể yếu đi vì nhiều lý do, cả vàng và nhiều loại tài sản khác sẽ hưởng lợi.