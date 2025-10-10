Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế sáng 10/10 quay đầu giảm sâu sau một chuỗi ngày tăng vọt tổng cộng 54% kể từ đầu năm và lập nhiều kỷ lục liên tiếp.

Sau khi đạt mức cao kỷ lục 4.060 USD/ounce (quy đổi khoảng 130 triệu đồng/lượng) trong phiên đêm qua (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay lao dốc và tới đầu giờ sáng 10/10 trên thị trường châu Á đã xuống mức gần 3.940 USD/ounce (khoảng 125,9 triệu đồng/lượng).

Tới 9h30 sáng nay, giá vàng thế giới hồi phục nhẹ lên 3.980 USD/ounce (127,1 triệu đồng/lượng).

Tuy nhiên, giá vàng trong nước được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm khá khiêm tốn. Giá vàng miếng SJC sáng 10/10 giảm 600.000 đồng/lượng, xuống còn 139,9-141,9 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra) so với mức 140,5-142,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng trong nước lại cao hơn giá thế giới khoảng 14,7 triệu đồng/lượng, so với mức chênh khoảng 13,1 triệu đồng/lượng trong phiên liền trước.

Vàng nhẫn vẫn ở đỉnh cao lịch sử, gần 140 triệu đồng/lượng (giá bán ra).

Giá vàng nhẫn vẫn ở mức 140 triệu đồng/lượng. Ảnh: CH

Vàng thế giới giảm mạnh trong bối cảnh đã tăng dữ dội trước đó và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt.

Ngày 9/10, Israel và Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin, bước đầu tiên trong kế hoạch chấm dứt chiến sự Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump, kéo dài từ tháng 10/2023.

Theo thỏa thuận, mọi hoạt động tác chiến sẽ chấm dứt. Israel rút một phần lực lượng khỏi Dải Gaza, còn Hamas trả tự do cho toàn bộ con tin còn sống sót để đổi lấy một số tù nhân Palestine. Sau đó, các bước tiếp theo sẽ được thực hiện, trong đó Israel sẽ dần rút khỏi vùng đệm dọc biên giới.

Tổng thống Mỹ bày tỏ hy vọng kế hoạch này sẽ chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột kéo dài hai năm và mang lại nền hòa bình bền vững cho khu vực. Ông Trump ca ngợi thỏa thuận là “một ngày trọng đại” cho Trung Đông, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi đây là “thành công ngoại giao và chiến thắng đạo lý” của Israel.

Vàng giảm còn do đồng USD mạnh lên trong vài phiên gần đây. Chỉ số DXY đã tăng lên ngưỡng 99,3 điểm.

Hoạt động chốt lời và hoạt động bán khống sau khi vàng liên tục lập đỉnh cao kỷ lục góp phần đẩy giá mặt hàng kim loại này đi xuống.

Trước phiên giảm điểm sáng nay, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 54% từ đầu năm sau khi đã tăng 27% trong năm 2024. Một số tổ chức dự báo giá vàng có thể sớm điều chỉnh, thậm chí đảo chiều xu hướng, song cũng có thể chỉ là đợt điều chỉnh ngắn hạn.

Bernard Dahdah, Nhà phân tích kim loại quý tại Natixis, cảnh báo rằng vàng có thể điều chỉnh 5% hoặc 10% cho dù xu hướng chung vẫn là tăng. Một yếu tố có thể kéo giá vàng xuống thấp hơn là nếu Quốc hội Hoa Kỳ thông qua luật tài trợ mới để chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa từ ngày 1/10.

Tại Việt Nam, giá vàng có thể đối mặt rủi ro giảm khi thị trường bước vào giai đoạn quan trọng, với chính sách xóa độc quyền vàng miếng có hiệu lực.

Tuy nhiên, phần lớn các tổ chức nhận định vàng vẫn trong xu hướng tăng. Đợt giảm giá này chủ yếu do hoạt động chốt lời, chứ chưa phản ánh sự thay đổi căn bản trong xu hướng tăng dài hạn. Các yếu tố hỗ trợ giá vàng vẫn là việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giảm lãi suất, đồng USD suy yếu, niềm tin suy giảm vào đồng tiền Mỹ, căng thẳng thương mại toàn cầu và bất ổn địa chính trị.