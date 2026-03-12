Sức ép lên tỷ giá và thị trường tiền tệ trong nước

"Thời gian qua thị trường tiền tệ và ngoại hối chịu tác động tiêu cực từ các yếu tố bất ổn chính trị trên thế giới cùng với chính sách tiền tệ khó lường của các ngân hàng trung ương lớn", ông Nguyễn Lê Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) cho biết tại hội thảo “Huy động hiệu quả nguồn vốn phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số” do Báo Lao động phối hợp với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức chiều 12/3.

Theo ông Nam, bối cảnh này đặt ra nhiều thách thức đối với công tác điều hành chính sách tiền tệ, khi cơ quan quản lý phải cân đối hài hòa các mục tiêu đan xen: vừa kiểm soát lạm phát, vừa hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực từ các cú sốc bên ngoài để giữ ổn định kinh tế vĩ mô.

Trong điều kiện tỷ giá, cung cầu ngoại tệ và ổn định kinh tế vĩ mô chịu nhiều sức ép, NHNN đã điều hành tỷ giá trung tâm linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường, qua đó góp phần hấp thụ các cú sốc từ bên ngoài. Đồng thời, cơ quan này phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ và sẵn sàng can thiệp thị trường ngoại tệ khi cần thiết để giải tỏa áp lực.

Nhờ đó, thị trường ngoại tệ vẫn vận hành thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ và kịp thời.

Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cũng cho biết, trong những ngày gần đây, kinh tế thế giới đã trải qua nhiều cú sốc khi giá năng lượng tăng cao, các thị trường tài chính và tài sản biến động mạnh. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự leo thang xung đột tại Trung Đông, qua đó tạo thêm áp lực lên lạm phát của nhiều quốc gia.

Ông Nguyễn Lê Nam - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Ảnh: Hải Nguyễn

Các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới, trong đó có Cục Dự trữ liên bang Mỹ - Fed, đã trở nên thận trọng hơn rất nhiều trong việc cắt giảm lãi suất. Ngân hàng Trung ương Úc thậm chí tính đến khả năng tăng lãi suất sớm trong tháng 3/2026 để kiểm soát lạm phát.

"Điều này đã tạo sức ép lên tỷ giá và thị trường tiền tệ trong nước" - ông Nam nói, đồng thời cho rằng những tác động trên được dự báo sẽ tiếp tục làm gia tăng nhiều rủi ro đối với tăng trưởng và lạm phát thế giới, qua đó tác động trực diện và tiêu cực đến Việt Nam.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, áp lực lạm phát đang gia tăng khi giá dầu thế giới tăng cao kéo theo giá xăng trong nước cũng tăng.

Ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Trong bối cảnh đó, việc kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát là hết sức cần thiết để góp phần neo giữ kỳ vọng lạm phát cũng như củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường vĩ mô ổn định, tạo tiền đề cho việc sản xuất kinh doanh phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Trong điều kiện như vậy, NHNN tập trung nâng cao hiệu quả thực thi của chính sách tiền tệ để thực hiện các mục tiêu có tính chất xuyên suốt: kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

"Kinh nghiệm thực tế từ thế giới và Việt Nam đã cho thấy rằng tăng trưởng kinh tế cao chỉ thực sự có ý nghĩa và bền vững trong một môi trường kinh tế vĩ mô ổn định và lạm phát được kiểm soát tốt", ông Nguyễn Lê Nam bày tỏ.

Ông Nam cho biết, NHNN sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp điều hành đã từng đạt được hiệu quả.