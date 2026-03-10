Trong khoảng hai năm trở lại đây, phân khúc xe máy điện giá 20-30 triệu đồng tại Việt Nam bắt đầu sôi động hơn khi nhiều hãng tung ra phiên bản mới hoặc nâng cấp sản phẩm hiện có.

Nhìn chung, ở phân khúc dưới 30 triệu đồng, xe máy điện chính hãng tại Việt Nam đang có nhiều lựa chọn với sự khác biệt chủ yếu nằm ở dung lượng pin, công suất động cơ và quãng đường di chuyển. Với những người thường xuyên đi lại trong đô thị và muốn giảm chi phí nhiên liệu khi giá xăng tăng, đây được xem là nhóm sản phẩm dễ tiếp cận nhất trên thị trường hiện nay.

Phần lớn các mẫu xe trong nhóm này có tốc độ tối đa khoảng 50-80 km/h, phù hợp nhu cầu đi lại trong đô thị. Quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc thường dao động từ 60-200 km, tùy dung lượng pin và công suất động cơ.

Pega AuraS / AuraS+

Một lựa chọn trong nhóm xe điện giá rẻ là Pega AuraS (hoặc phiên bản nâng cấp AuraS+). Mẫu xe này hiện có giá bán phổ biến khoảng 16,5-18,5 triệu đồng, tùy đại lý và phiên bản màu sắc. Nếu tính thêm chi phí đăng ký, giá lăn bánh tại các thành phố lớn thường vào khoảng 19 triệu đồng.

Pega AuraS. Ảnh: Pega Việt Nam.

AuraS có thiết kế mang phong cách xe tay ga cổ điển với nhiều đường nét gợi nhớ kiểu dáng Vespa. Xe sử dụng động cơ điện cho tốc độ tối đa khoảng 50 km/h, phù hợp nhu cầu đi lại trong đô thị. Theo thông số công bố, xe có thể di chuyển khoảng 90-100 km sau mỗi lần sạc, thời gian sạc đầy dao động khoảng 6–8 giờ.

Ưu điểm của mẫu xe này là giá bán thấp, thiết kế gọn gàng và quãng đường di chuyển tương đối tốt so với tầm giá. Tuy nhiên, xe sử dụng ắc quy nên trọng lượng khá nặng, đồng thời tốc độ và khả năng tăng tốc chỉ ở mức vừa phải.

VinFast Evo200

Một trong những mẫu xe được nhiều người quan tâm là VinFast Evo200 2026. Mẫu xe này có giá bán từ khoảng 21 triệu đồng, khi tính thêm các chi phí đăng ký và phụ kiện, giá lăn bánh thường tiệm cận mốc 25 triệu đồng.

VinFast Evo200. Ảnh: Taya Motor

Evo200 được trang bị mô-tơ điện công suất khoảng 2.500W, cho tốc độ tối đa gần 70 km/h. Theo thông số nhà sản xuất, xe có thể di chuyển khoảng 134-200 km cho mỗi lần sạc tùy phiên bản. Thiết kế xe gọn gàng, sàn để chân phẳng, cốp dung tích khoảng 22 lít.

Ưu điểm của Evo200 là quãng đường di chuyển dài so với nhiều xe điện phổ thông, tuy nhiên thời gian sạc pin có thể kéo dài 6-10 giờ nếu sử dụng bộ sạc tiêu chuẩn.

VinFast Klara Neo

Ở phân khúc cao hơn một chút, VinFast Klara Neo phiên bản mới có giá khoảng 28,8 triệu đồng, đã bao gồm pin và bộ sạc. Xe sử dụng động cơ Inhub đặt tại bánh sau, cho tốc độ tối đa khoảng 60 km/h. Pin LFP cho phép xe chạy khoảng 100-110 km sau mỗi lần sạc.

VinFast Klara Neo.

Klara Neo có thiết kế tương tự xe tay ga cỡ trung với thân xe khá lớn và cốp rộng. Một điểm đáng chú ý là khả năng chống nước đạt chuẩn IP67, cho phép xe hoạt động khi đi qua vùng nước ngập ở mức nhất định. Tuy nhiên, công suất động cơ của mẫu xe này chỉ ở mức trung bình so với một số xe điện cùng tầm giá.

Yadea Orla

Ở nhóm xe có giá mềm hơn, Yadea Orla 2026 được bán với giá khoảng 20-22 triệu đồng. Xe có kiểu dáng nhỏ gọn, thiết kế bo tròn mang phong cách cổ điển. Orla sử dụng động cơ điện công suất khoảng 800-1.200W, tốc độ tối đa khoảng 45-50 km/h.

Ảnh: Yadea Mai Anh.

Xe thường dùng ắc quy chì hoặc pin lithium tùy phiên bản, cho quãng đường di chuyển khoảng 60-80 km sau mỗi lần sạc. Với kích thước gọn và công suất không quá lớn, mẫu xe này phù hợp nhu cầu đi lại ngắn trong thành phố. Nhược điểm là khả năng tăng tốc và quãng đường di chuyển còn hạn chế.

Honda ICON e:

Trong khi đó, Honda ICON e: là mẫu xe điện phổ thông đầu tiên của Honda được bán rộng rãi tại Việt Nam. Xe có giá khoảng 26,9-27,3 triệu đồng nhưng mức giá này thường chưa bao gồm pin. Người dùng có thể mua pin riêng hoặc thuê pin theo tháng.

Honda ICON e: Ảnh: Minh Long Motor

ICON e: được trang bị động cơ điện cho tốc độ tối đa khoảng 49 km/h, quãng đường di chuyển khoảng 50 km sau mỗi lần sạc. Thiết kế xe nhỏ gọn, phù hợp học sinh, sinh viên hoặc người cần phương tiện đi lại quãng ngắn.

Điểm hạn chế là phạm vi hoạt động tương đối thấp so với nhiều mẫu xe điện khác trong cùng tầm giá.