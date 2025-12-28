Sau 2 ngày thi đấu quyết liệt, sôi nổi, các VĐV đến từ các CLB, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài ở nhiều nội dung, hạng thi đấu, gồm: đồng đội hạng A; đồng đội các hạng B, C, D; đơn hạng A và B; đôi VIP. Các trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, nhiều cuộc so tài hấp dẫn, kịch tính, thể hiện tinh thần thể thao trung thực, đoàn kết và cao thượng.

BTC trao giải cho các VĐV đạt giải đồng đội hạng A.

Kết quả chung cuộc, ở nội dung đồng đội hạng A, BTC trao Cúp, huy chương và tiền thưởng 40 triệu đồng cho đội Nhất; giải Nhì 20 triệu đồng; đồng giải Ba 10 triệu đồng. Nội dung đồng đội các hạng B, C, D, giải Nhất được trao Cúp, huy chương và 10 triệu đồng; giải Nhì 7 triệu đồng; đồng giải Ba 5 triệu đồng. Đối với nội dung đơn hạng A và B, BTC trao giải Nhất, Nhì, Ba và tiền thưởng của nhà tài trợ cho các VĐV đạt giải.