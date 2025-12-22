SEA Games 33 khép lại, đoàn TTVN giành 87 HCV, 81 HCB, 110 HCĐ, đứng thứ 3 Đại hội, sau Indonesia và chủ nhà Thái Lan. Đây tiếp tục là kỳ SEA Games mà TTVN đứng trong top 3, kể từ năm 2003 đến nay.

Sau SEA Games 33, chỉ chưa đầy 1 năm nữa, TTVN sẽ tranh tài ở sân chơi khó khăn hơn, khốc liệt hơn nhiều là Asiad, diễn ra tại Nhật Bản (tháng 9/2026). Vì vậy, SEA Games chính là màn rà soát lực lượng, đánh giá kỹ lưỡng những môn thể thao, VĐV trọng điểm có thể cạnh tranh huy chương khi bước ra sân chơi châu lục.

TTVN cán đích ở vị trí thứ 3 toàn đoàn. Ảnh: S.N

"Qua SEA Games lần này, chúng ta thấy được tiềm năng của một số nội dung chuẩn bị cho Olympic và Asiad. Với tầm nhìn giai đoạn 2026 - 2030 và thậm chí là đến năm 2045, SEA Games năm nay vô cùng quan trọng, là bản lề để chúng tôi rà soát đánh giá toàn bộ lực lượng. Việt Nam có nhiều VĐV trẻ, vẫn còn có thể tiếp tục thi đấu đến năm 2030", Trưởng đoàn TTVN Nguyễn Hồng Minh nói.

Bắn súng chính là một trong những môn có khả năng tranh chấp huy chương cao nhất, thậm chí là HCV ở Asiad. Ngoài xạ thủ Trịnh Thu Vinh vừa giành 4 HCV cùng 3 kỷ lục SEA Games, tuyển bắn súng Việt Nam luôn có 2-3 VĐV khác có thể thi đấu sòng phẳng ở sân chơi châu lục.

Trịnh Thu Vinh từng đứng hạng 4 Olympic, có cửa tranh HCV Asiad. Ảnh: S.N

Với điền kinh, tại SEA Games 33, rất nhiều gương mặt trẻ thi đấu ấn tượng, đóng góp lớn vào thành tích giành 12 HCV cho đoàn TTVN. Đó là Bùi Thị Kim Anh (HCV nhảy cao) đạt thông số tương đương HCV Asiad 19 (1m86); Trần Thị Loan (nhảy xa) đạt thành tích tiệm cận HCV Asiad 18 của đàn chị Bùi Thị Thu Thảo (6m53 so với 6m55).

Ngoài ra, Lê Thị Tú Anh giành HCB 200m nữ với thành tích 23 giây 14, phá sâu kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 15 năm của Vũ Thị Hương, hay Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc thi đấu cực ấn tượng mang về tấm HCV 400m hỗn hợp và kỷ lục mới của Đại hội.

Tương tự ở môn bơi, các VĐV Việt Nam cũng thi đấu thành công khi giành được 7 HCV, trong đó có 6 HCV đến từ những gương mặt quen thuộc có phong độ ổn định như Phạm Thanh Bảo (2 HCV cá nhân), Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Quang Thuấn, Trần Văn Nguyễn Quốc.

Thẳng thắn mà nói, cơ hội tranh HCV ở điền kinh và bơi lội tại đấu trường Asiad không nhiều, tuy nhiên với những gương mặt trẻ đầy triển vọng như Kim Anh (nhảy cao), Trần Thị Loan (nhảy xa), Lê Thị Tú Anh (200m)... nếu được đầu tư tốt, hoàn toàn có thể mang về "quả ngọt" trong tương lai.

Kim Anh mới 19 tuổi nhưng đã "bay" qua mức xà 1m86 - thành tích tương đương HCV Asiad 19. Ảnh: S.N

Nhiều môn và phân môn khác thuộc nhóm Olympic và Asiad của đoàn TTVN cũng thi đấu thành công tại SEA Games 33, có hi vọng tranh huy chương ở Asiad. Đáng chú ý, vật giành 10 HCV, karate có 6 HCV, rowing đoạt 4 HCV, canoeing có 2 HCV... Ngoài ra, nữ võ sĩ Dương Thúy Vi dù không bảo vệ được HCV ở SEA Games, nhưng cô lại là VĐV đăng ký ở độ khó cao nhất nhằm "chạy thử" cho đấu trường Asiad vào năm sau. Trước đó, Thúy Vi chính là VĐV giành tấm HCV duy nhất tại Asiad 2014.

Đoàn TTVN không hoàn thành chỉ tiêu HCV (không tính 5 HCV các môn biểu diễn), nhưng điều đáng mừng là các môn Olympic và Asiad chiếm hơn 70% tổng số HCV của đoàn. Những kết quả đạt được cho thấy số lượng và chất lượng các môn trọng điểm có sự chuyển biến rõ rệt, và sau 9 tháng nữa, trình độ của VĐV Việt Nam sẽ được thẩm định ở sân chơi khắc nghiệt hơn rất nhiều là Asiad.