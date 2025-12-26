Với 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ, đoàn TTVN cán đích ở vị trí thứ ba chung cuộc tại SEA Games 33. Ở Đại hội lần này, điền kinh là đội giành nhiều HCV nhất (12 HCV), trong đó Nguyễn Thị Oanh ghi dấu ấn lịch sử bằng ba tấm HCV (1 kỷ lục), nâng tổng số HCV SEA Games trong sự nghiệp của chân chạy này lên con số 15.

Môn vật tiếp tục lò “mỏ vàng” khi giành tới 10 HCV, đóng góp vào thành công chung của toàn đoàn. Bắn súng cũng trở thành điểm sáng với 8 HCV, trong đó Trịnh Thu Vinh giành 4 HCV và phá 3 kỷ lục SEA Games. Bơi lội giành 7 HCV, với sự xuất hiện của thế hệ kế cận như Quang Thuấn, Mỹ Tiên...

Trịnh Thu Vinh giành 4 HCV, phá 3 kỷ lục SEA Games.

Theo quy định của Nhà nước, dựa vào thành tích huy chương đạt được, các VĐV, HLV đoàn TTVN thi đấu SEA Games 33 nhận tổng thưởng 31,655 tỷ đồng. Trong đó, số tiền chi cho VĐV là 20,9 tỉ đồng, còn cho HLV, gồm HLV trực tiếp và HLV cơ sở là 10,755 tỷ đồng.

Quy định ghi rõ: VĐV giành HCV SEA Games được thưởng 45 triệu đồng, HCB là 25 triệu đồng, HCĐ là 20 triệu đồng. Với các môn thi đấu tập thể như bóng đá, bóng chuyền... hoặc nội dung đồng đội, mỗi VĐV đều nhận mức thưởng tương ứng với màu huy chương của đội. Ngoài ra, mỗi kỷ lục SEA Games VĐV được thưởng 20 triệu đồng.

Với mức thưởng theo quy định trên, đội tuyển đua thuyền Việt Nam nhận thưởng nhiều nhất với 1,78 tỷ cho VĐV (chưa bao gồm HLV), tiếp theo là đội điền kinh (1,48 tỉ đồng), bơi (1,31 tỉ đồng), jujitsu (1,265 tỉ đồng), bắn súng (1,035 tỉ đồng), U22 Việt Nam (1,035 tỉ đồng)...

U22 Việt Nam nhận thưởng lớn sau SEA Games. Ảnh: S.N

Về cá nhân, xạ thủ Trịnh Thu Vinh (bắn súng) với 4 HCV, 1 HCB, phá 3 kỷ lục SEA Games được nhận thưởng theo quy định nhiều nhất là 265 triệu đồng. Tiếp theo là VĐV bơi Võ Thị Mỹ Tiên (220 triệu đồng với thành tích 1 HCV, 3 HCB và 5 HCĐ), Nguyễn Thị Oanh (3 HCV, 1 kỷ lục)...

Ngoài các khoản thưởng theo quy định Nhà nước, các HLV, VĐV còn được địa phương, đơn vị chủ quản và nhà tài trợ thưởng nóng. Chẳng hạn như Bộ Công an thưởng 30 triệu đồng cho VĐV giành HCV, 20 triệu đồng HCB và 10 triệu đồng HCĐ. Các môn như điền kinh, bắn súng, bóng chuyền, MMA... cũng được các Liên đoàn hay mạnh thường quân thưởng nóng hậu hĩnh.

Đáng chú ý đội U22 Việt Nam sau thành tích giành HCV SEA Games được thưởng lên tới gần 3 tỉ đồng tính đến thời điểm hiện tại.