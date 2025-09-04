Giải Golf Vietnam Masters 2025, sân chơi quan trọng nhất trong hệ thống chuyên nghiệp VGA Tour vừa làm lễ công bố tại Hà Nội.

Golfer Ahmad Baig là đương kim vô địch giải đấu. Ảnh: VGA

Mùa giải năm nay diễn ra từ 8 - 10/10 tại Long An, dự kiến quy tụ 138 VĐV, cùng với quỹ tiền thưởng lên đến 90.000 USD, được phân bổ theo cơ chế của hệ thống ADT. Giải có sự góp mặt của các golfer chuyên nghiệp thuộc VGA Tour, dàn tài năng nghiệp dư trẻ của golf Việt, cùng nhiều golfer quốc tế đến từ hệ thống ADT.

Ông Vũ Nguyên – TTK Hiệp hội golf Việt Nam, cho biết: “VGA mong muốn rằng đây là sân chơi để các VĐV, trong đó có các thành viên đội tuyển quốc gia hướng tới con đường chuyên nghiệp sẽ cạnh tranh, thi đấu trên sân nhà".