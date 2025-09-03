Novak Djokovic chạm trán Taylor Fritz tại tứ kết US Open 2025 trong một trận đấu giàu kịch tính. Ngay set 1, tay vợt Serbia sớm bẻ game giao bóng của đối thủ ở game 2.

Fritz ngay lập tức có cơ hội đòi lại break nhưng bỏ lỡ, trước khi tiếp tục gây áp lực lớn ở game giao bóng quyết định của Djokovic. Sau 14 phút giằng co nghẹt thở, Nole vẫn đứng vững và khép lại set mở màn với tỷ số 6-3.

Djokovic đánh bại hạt giống số 4 Fritz - Ảnh: US Open

Bước sang set 2, Fritz tạo ra nhiều cơ hội nhưng đều không tận dụng được. Djokovic kiên cường bảo vệ game giao bóng, thậm chí giành break ở game 7. Dù hạt giống số 4 kịp cân bằng bằng một break ở game 10, anh lại tự đánh hỏng quá nhiều và để mất lợi thế ngay sau đó, khép lại set 2 với thất bại 5-7.

Sang set 3, thế trận cân bằng thì bất ngờ xảy ra: Djokovic bị ảnh hưởng tâm lý từ khán giả và để mất break. Nắm bắt cơ hội, Fritz giao bóng đầy tự tin và thắng 6-3, rút ngắn cách biệt.

Số lần vào bán kết các giải Grand Slam của Nole - Ảnh: US Open

Tuy nhiên, hy vọng của tay vợt chủ nhà chấm dứt ở set 4 khi anh bất ngờ sa sút ở game 10, mắc lỗi kép tai hại và dâng chiến thắng cho người đàn anh.

Chung cuộc, Djokovic vượt qua Fritz 3-1, giành quyền vào bán kết, nơi anh sẽ chạm trán Carlos Alcaraz trong cuộc đối đầu được chờ đợi.

Djokovic chạm trán đàn em Carlos Alcaraz ở bán kết - Ảnh: US Open

Chiến thắng ở tứ kết giúp tay vợt 38 tuổi lập thành tích lần thứ 7 góp mặt ở bán kết cả 4 giải Grand Slam trong một năm. Không những vậy, Nole còn san bằng kỷ lục 14 lần vào bán kết US Open của Jimmy Connors.