Highlights Carlos Alcaraz 3-0 Jiri Lehecka:

Bước vào trận đấu, Alcaraz nhập cuộc đầy tự tin, tận dụng tốt những pha giao bóng uy lực để giành lợi thế sớm trong set 1 và khép lại với tỷ số 6-4.

Sang set 2, ngôi sao người Tây Ban Nha hoàn toàn làm chủ thế trận. Những cú đánh cuối sân chính xác cùng khả năng di chuyển linh hoạt khiến Lehecka gần như bất lực, qua đó Alcaraz dễ dàng thắng 6-2.

Alcaraz vẫn chưa có đối thủ tại US Open 2025 - Ảnh: US Open

Set 3 chứng kiến nỗ lực vùng lên của tay vợt CH Czech. Lehecka dồn sức trong từng pha bóng, cố gắng tạo khác biệt bằng lối đánh tấn công mạnh mẽ. Tuy nhiên, bản lĩnh của Alcaraz lên tiếng đúng lúc. Anh giữ chắc những game cầm giao bóng và tận dụng sai lầm của đối thủ để kết thúc set với tỷ số 6-4.

Với chiến thắng này, Alcaraz khẳng định vị thế ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch US Open 2025.