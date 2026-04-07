Sau khi tàu Orion đi qua phía sau Mặt Trăng, tín hiệu liên lạc bị gián đoạn khoảng 40 phút. Khi tín hiệu được nối lại, phi hành đoàn tranh thủ chụp thêm ảnh “Trái Đất mọc” trước khi liên lạc với trung tâm điều khiển.

Khoảnh khắc nhật thực từ tàu Orion. Ảnh: NASA

Phi hành đoàn cũng được chứng kiến nhật thực nhìn từ không gian. Khi Mặt Trăng che kín Mặt Trời, các phi hành gia có thể tháo kính và quan sát trực tiếp vành nhật hoa.

Phi hành gia Glover mô tả: “Mặt Trời khuất sau Mặt Trăng và vành nhật hoa vẫn sáng rực, tạo thành một quầng sáng gần như bao quanh toàn bộ Mặt Trăng. Chỉ vài giây sau, ánh sáng phản chiếu từ Trái Đất đã hiện rõ. Trái Đất sáng rực ngoài kia, còn Mặt Trăng treo trước mặt như một quả cầu đen. Chúng tôi có thể nhìn thấy cả các ngôi sao và hành tinh phía sau”.

Trong suốt nhật thực, các phi hành gia cũng phát hiện ít nhất bốn tia lóe sáng trên bề mặt Mặt Trăng, dấu hiệu của các thiên thạch va chạm. “Đó chắc chắn là các tia lóe sáng do va chạm”, Wiseman xác nhận.

Một thành viên phi hành đoàn cho biết việc nhìn thấy nhật thực toàn phần bằng mắt thường từ không gian là “một trải nghiệm tuyệt đối ngoạn mục và hùng vĩ”.

Khoảng thời gian quan sát chính của phi hành đoàn kết thúc khi hiện tượng nhật thực kéo dài gần một giờ dần khép lại.

Theo NASA, các phi hành gia vẫn tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ cuối cùng, bao gồm gửi các bức ảnh về Trái Đất.

NASA cho biết tàu Orion dự kiến rời khỏi “vùng ảnh hưởng hấp dẫn của Mặt Trăng” vào khoảng 13h25 phút chiều thứ Ba theo giờ miền Đông Mỹ (khoảng 00h25 sáng ngày 8/4, giờ Hà Nội), thời điểm lực hấp dẫn chủ yếu tác động lên tàu sẽ chuyển từ Mặt Trăng sang Trái Đất.

Trong khi đó, tàu đổ bộ vận tải của Hải quân Mỹ USS John P. Murtha đã rời San Diego để chuẩn bị cho quá trình đón phi hành đoàn dự kiến diễn ra vào thứ Sáu.

Điểm hạ cánh chính nằm cách San Diego khoảng 80km về phía tây nam, nhưng NASA có thể điều chỉnh vị trí trong phạm vi hơn 475 hải lý để chọn điều kiện thời tiết tốt nhất.

Tàu Murtha sẽ chờ tại vị trí trung gian cách bờ khoảng 386km cho đến khi địa điểm hạ cánh được xác định dựa trên độ cao sóng, tốc độ gió và tầm nhìn.

Sau chuyến bay vòng quanh Mặt Trăng dài kỷ lục, phi hành đoàn Artemis II đang trên đường trở về Trái Đất, mang theo hàng nghìn dữ liệu và hình ảnh độc đáo.

Những quan sát hiếm có, từ nhật thực kéo dài, ánh sáng Trái Đất phản chiếu, đến các vụ va chạm thiên thạch, không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mở ra góc nhìn mới về trải nghiệm của con người trong không gian sâu.

Khi tàu Orion tiếp tục hành trình về nhà, Artemis II đang tiến gần đến cột mốc quan trọng tiếp theo: cú hạ cánh xuống Thái Bình Dương, đánh dấu bước tiến lớn trong chương trình đưa con người trở lại Mặt Trăng và chuẩn bị cho những chuyến thám hiểm sâu hơn trong tương lai.

(Theo CBS News, Space, NASA)