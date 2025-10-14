Theo công ty đường sắt quốc doanh Ukraine Ukrzaliznytsia, số vụ tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng đường sắt của công ty trong tháng 9 đã nhiều gấp đôi so với tháng 8. Trong khi đó, kể từ khi xung đột bùng nổ, Ukraine buộc phải dựa vào đường sắt để làm phương tiện vận tải chính, sau khi hoạt động hàng không dân dụng bị hủy bỏ.

Nga chủ yếu dùng máy bay không người lái (UAV) để tấn công các tuyến đường sắt của Ukraine nằm gần biên giới Nga và các tiền tuyến ở vùng Donetsk, Sumy, Poltava, Chernihiv, Kirovohrad cũng như các khu vực phía nam như Mykolaiv và Odessa.

Cuộc không kích của Nga vào một nhà ga xe lửa ở thành phố Shostka thuộc tỉnh Sumy, Ukraine. Ảnh: Pravda

Việc Nga gia tăng không kích diễn ra vào thời điểm Kiev hy vọng sẽ nhận được nhiều khoản viện trợ quân sự mới từ châu Âu, cùng các đợt chuyển giao vũ khí đầu tiên do chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt vào tháng 9 theo Danh mục yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL). Thông qua PURL, các nước thành viên NATO sẽ gộp các khoản đóng góp để mua vũ khí, đạn dược và trang thiết bị của Mỹ từ kho dự trữ và sau đó chuyển cho Kiev.

"Đường sắt có tầm quan trọng chiến lược đối với chúng tôi, chúng được sử dụng để vận chuyển viện trợ quân sự", ông Dmytro Zhmailo, chuyên gia quân sự và giám đốc điều hành Trung tâm An ninh và hợp tác Ukraine, nhận định.

"Hiện tại, chúng tôi đã có các thỏa thuận về nguồn cung từ châu Âu. Trước đây, khi viện trợ từ Mỹ bị đóng băng, vào thời điểm đó các tuyến đường sắt không bị tấn công nhiều", ông Zhmailo chia sẻ với tờ Kyiv Independent.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh không thể đạt được ưu thế lớn trên tiền tuyến và giữa lúc Mỹ đang thay đổi chính sách, Nga đã chuyển hướng tập trung sang tấn công cơ sở hạ tầng giao thông thời chiến nhằm phá vỡ khả năng lấy lại đà hồi phục của quân đội Ukraine với sự hỗ trợ của phương Tây.

Phá vỡ mọi lịch trình

Hơn 3 năm xảy ra xung đột, công ty đường sắt Ukrzaliznytsia vẫn được công nhận về độ tin cậy và đúng giờ. Tuy nhiên, gần đây, công ty đã phải đối mặt với sự chậm trễ ngày càng gia tăng khi các dịch vụ bị trễ chuyến từ 1 - 8 giờ và thậm chí còn kéo dài hơn do tác động từ các cuộc tập kích của Nga.

Theo đó, các cuộc tấn công của Nga không chỉ nhắm vào các tuyến đường sắt, mà còn cả nhà ga hành khách, kho đầu máy, trạm biến áp điện, và các thành phần quan trọng khác trong cơ sở hạ tầng đường sắt Ukraine.

Mục tiêu chính mà Nga nhắm tới là các nút giao đường sắt của Ukraine, nơi nhiều tuyến đường hội tụ và có thể điều hướng tàu hỏa.

Theo ông Zhmailo, Ukraine dựa vào sự đa dạng của các tuyến đường sắt để đưa hàng viện trợ quân sự tới khu vực tiền tuyến. Trong đó, các nút giao lộ, nơi các chuyến tàu chở hàng hóa có giá trị tạm dừng trong lúc chờ tuyến đường đi tiếp theo được thiết lập.

Còn theo Ukrzaliznytsia, các cuộc không kích của Nga đã tăng rõ rệt vào tháng 7, khi nhiều ga đường sắt giao nhau ở Lozova thuộc tỉnh Kharkiv, Synelnykove thuộc tỉnh Dnipropetrovsk và Koziatyn thuộc tỉnh Vinnytsia bị tấn công.

"Đối phương đang tấn công theo cách muốn các nút giao này bị phá hủy", ông Oleksandr Pertsovskyi, CEO Ukrzaliznytsia nói với trang Ukrinform hôm 15/9.

Ông Volodymyr Naumov, người đứng đầu Trung tâm Cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông Ukraine cảnh báo, việc khôi phục các nút giao đường sắt có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường do tính phức tạp và cần thiết bị chuyên dụng.

"Việc sửa chữa chúng khó khăn hơn nhiều vì không chỉ đường ray hay tà vẹt, mà còn cần phải sửa chữa các điểm chuyển mạch, hệ thống thông tin liên lạc và các linh kiện điện tử", ông Naumov nói. Quan chức này lưu ý, Nga thường xuyên nhắm mục tiêu vào đường ray chở khách và chở hàng. Song, thiệt hại thường không đáng kể và có thể được sửa chữa trong vòng vài giờ.

"Những gì Nga đang làm hiện nay là tấn công hậu cần chống lại Ukraine", ông Naumov nhấn mạnh.

Binh sĩ Nga. Ảnh: TASS

Tình trạng có thể tồi tệ hơn?

Chia sẻ với Ukrinform, CEO Ukrzaliznytsia cho hay, Nga chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng đường sắt của Ukraine bằng máy bay không người lái (UAV) Shahed. Do đó, ông Ukrzaliznytsia hôm 4/10 thông báo, công ty Ukrzaliznytsia đã bắt đầu tổ chức lại các tuyến đường sắt ở khu vực tiền tuyến để đảm bảo an toàn, kết hợp với dịch vụ đường sắt và xe buýt khi cần thiết.

Nhà phân tích quân sự Zhmailo cho rằng, việc Nga gia tăng tấn công vào đường sắt Ukraine có liên quan trực tiếp tới năng lực sản xuất UAV ngày càng tăng. Theo Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR), tính đến tháng 6 Nga đã xuất xưởng 170 UAV Shahed mỗi ngày và có kế hoạch tăng lên 190 chiếc/ngày vào cuối năm nay.

Ngoài ra, ông Zhmailo nhận định, không nên xem các cuộc không kích trên là phản ứng trực tiếp của các lực lượng Moscow đối với chiến dịch của Ukraine nhắm vào ngành công nghiệp lọc dầu của Nga. Theo chuyên gia này, sự gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng đường sắt của Ukraine cũng có thể phản ánh sự thất vọng của Nga trên tiền tuyến, khi các lực lượng Moscow không thể giành được ưu thế đáng kể.

Theo nhóm giám sát DeepState của Ukraine, trong tháng 9, Nga đã giành được ít hơn 44% lãnh thổ so với tháng 8. Với tốc độ tiến công bị chậm lại, Moscow dường như đang chuyển hướng tập trung sang việc phá vỡ các chuyến hàng vũ khí và làm suy yếu hậu cần của Ukraine.

Các chuyên gia cho rằng, làn sóng tấn công hiện tại của Nga chỉ mang lại thành công hạn chế. Bởi Ukrzaliznytsia đã nhanh chóng sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hại và chi phí cho các cuộc tấn công của Nga, nhất là khi dùng tên lửa thường lớn hơn so với thiệt hại gây ra cho phía Ukraine.

Tuy nhiên, họ cảnh báo tình hình vẫn có thể thay đổi. "Những cuộc tấn công này có thể trở nên hiệu quả hơn nếu Nga nhận được viện trợ quân sự bổ sung từ các nước thứ 3, trong khi sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine lại suy giảm", ông Zhmailo nói thêm.