Chiến đấu cơ F-35 rơi. Video CNN

Theo hãng tin CNN, thông tin trên là một phần của bản báo cáo vừa được công bố về vụ tai nạn xảy ra ngày 28/1 tại căn cứ không quân Eielson ở Fairbanks, Mỹ. Video ghi lại vụ tai nạn cho thấy máy bay chiến đấu F-35, trị giá 200 triệu USD đã lao thẳng xuống đất và nổ tung thành quả cầu lửa. Phi công đã bật dù an toàn và chỉ bị thương nhẹ, song chiến đấu cơ đã bị phá hủy.

Một cuộc điều tra của Không quân Mỹ phát hiện, vụ tai nạn xảy ra do băng đóng trong hệ thống thủy lực ở mũi và các càng hạ cánh của chiếc F-35, khiến chúng không thể bung ra đúng cách.

Theo báo cáo, sau khi cất cánh, phi công đã cố gắng thu càng đáp nhưng không thành công. Khị hạ càng xuống một lần nữa, bộ phận này không nằm đúng vị trí chính giữa mà bị khóa ở một góc bên trái. Nỗ lực sửa càng đáp khiến tiêm kích bị nhầm đang ở trên mặt đất và tai nạn đã xảy ra.

Báo cáo cho biết, sau khi kiểm tra hệ thống để khắc phục sự cố, phi công đã tham gia một cuộc họp trực tuyến với các kỹ sư của hãng sản xuất máy bay Lockheed Martin khi tiêm kích đang bay gần căn cứ không quân. 5 kỹ sư đã tham gia cuộc gọi, gồm một kỹ sư phần mềm cao cấp, một kỹ sư an toàn bay và 3 chuyên gia về hệ thống bánh đáp.

Phi công sau đó đã thử hạ cánh kiểu "chạm đất rồi bay" 2 lần để cố gắng chỉnh phần bị mắc kẹt. Song, những nỗ lực đó không thể đưa bánh mũi về vị trí ban đầu, khiến cả càng hạ cánh chính bên trái và bên phải đều bị kẹt, không thể mở rộng hoàn toàn để hạ cánh thực sự.

Lúc đó, các cảm biến của F-35 cho rằng tiêm kích đang ở trên mặt đất và hệ thống máy tính của máy bay chuyển sang "chế độ vận hành tự động trên mặt đất". Điều này khiến chiến đấu cơ trở nên "mất kiểm soát" vì "hoạt động như thể đang ở trên mặt đất trong khi lại đang bay", buộc phi công phải phóng ra ngoài.

Việc kiểm tra xác máy bay cho thấy, trong bộ phận hạ cánh chính bên mũi và bên phải có nước, trong khi đáng lẽ ra phải không có. Điều tra cũng phát hiện sự cố đóng băng thủy lực tương tự ở một chiếc F-35 khác, tại cùng căn cứ trong chuyến bay 9 ngày sau vụ tai nạn trên, nhưng tiêm kích đó đã có thể hạ cánh mà không gặp sự cố nào.

Ủy ban điều tra tai nạn của Không quân Mỹ kết luận: "Quyết định của phi hành đoàn, bao gồm cả những quyết định trong cuộc gọi hội nghị trên chuyến bay, việc thiếu giám sát đối với vật liệu nguy hiểm và không tuân thủ đúng quy trình bảo dưỡng thủy lực của máy bay, tất cả đều góp phần gây ra vụ tai nạn".