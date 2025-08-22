Theo tờ The Times, ngoài F-35, các nước châu Âu còn muốn Washington cung cấp cho Kiev các tên lửa đánh chặn Patriot và NASAMS cũng như “cho phép các máy bay trinh sát bay qua Biển Đen”.

Trước đó, hôm 19/8, chia sẻ với Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại trừ khả năng điều động binh sĩ nước này tới Ukraine trong trường hợp Kiev và Moscow đạt được thỏa thuận hòa bình. Song, theo ông Trump, Mỹ có thể hỗ trợ trên không cho Ukraine.

Tiêm kích F-35A Lightning II. Ảnh: Không quân Mỹ

Tờ The Times cho hay, các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ và Tây Âu đã nhóm họp ở Washington để thảo luận về “công tác hậu cần” trong gói đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Hiện tại, NATO đã triển khai “sứ mệnh giám sát” ở Biển Đen từ căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu tại Romania. Đây cũng là căn cứ không quân lớn nhất của châu Âu. Đáng nói, cơ sở này từng được quân đội Mỹ sử dụng trong Chiến tranh Iraq và có khả năng sẽ trở thành địa điểm phục vụ cho các chiến đấu cơ tàng hình F-35.

Bên cạnh đó, các nước thành viên NATO ở châu Âu còn muốn được đảm bảo quyền tiếp cận với dữ liệu vệ tinh và tình báo của Mỹ.

Lâu nay, Moscow cảnh báo, bất cứ sân bay ở quốc gia nào chứa máy bay tham gia hoạt động tấn công binh sĩ Nga ở Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

Ngoài ra, Nga xem sự xuất hiện của binh sĩ NATO ở Ukraine, dù lấy danh phận “lính gìn giữ hòa bình” vẫn là mục tiêu tấn công quân sự. Theo Moscow, việc NATO triển khai binh lính sẽ làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp và khiến căng thẳng giữa Nga - phương Tây vượt ngoài tầm kiểm soát.