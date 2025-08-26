Theo IDC 2024, 87% tập đoàn lớn toàn cầu đang triển khai hoặc mở rộng chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả, rút ngắn quyết định và tối ưu dữ liệu. Tuy nhiên, 45% lãnh đạo công nghệ thông tin (CIO) thừa nhận rằng họ gặp khó với hệ thống công nghệ phức tạp, thiếu khả năng mở rộng và kết nối xuyên suốt phòng ban.

Báo cáo Chuyển đổi số 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) cho thấy 68% doanh nghiệp trên 500 nhân sự gặp khó khăn trong đồng bộ dữ liệu, quản lý chuỗi cung ứng và tự động hóa do hệ thống IT phát triển rời rạc. Nhiều doanh nghiệp vận hành hơn 50 hệ thống với đội ngũ IT 200-500 người nhưng vẫn thiếu nền tảng thống nhất, linh hoạt, hiệu quả.

Hệ thống IT cồng kềnh - rào cản ngầm làm giảm hiệu suất doanh nghiệp

Theo ABeam Consulting, trong kỷ nguyên số, tốc độ và sự linh hoạt là “vũ khí” cạnh tranh, nhưng nhiều doanh nghiệp lớn lại bị kéo chậm bởi chính hạ tầng IT phân mảnh, thiếu kết nối và tốn kém. Những hạn chế này không chỉ “ngốn” hàng chục triệu USD mỗi năm, mà còn âm thầm bào mòn khả năng đổi mới.

Nguồn: ABeam Consulting

Hệ thống công nghệ phân mảnh, thiếu sự kết nối: Doanh nghiệp vận hành nhiều hệ thống (ERP, CRM, HRM, SCM, POS, Data Warehouse) nhưng rời rạc, thiếu tích hợp, còn trùng chức năng và thiếu minh bạch, gây lãng phí nguồn lực, giảm hiệu quả và khó tối ưu quản trị.

Chi phí công nghệ tăng nhanh nhưng hiệu quả chưa tương xứng: Theo McKinsey (2024), doanh nghiệp với hệ thống phân mảnh phải chi phí duy trì cao gấp 1,8 lần so với kiến trúc số tinh gọn, tiêu tốn hàng chục triệu USD mỗi năm nhưng giá trị tạo ra cho đổi mới và tăng trưởng vẫn hạn chế.

Đội ngũ IT quá tải, thiếu thời gian cho chiến lược: Bộ phận IT bận xử lý vận hành hằng ngày, thiếu nguồn lực cho hoạch định dài hạn, trong khi CIO chịu áp lực chuyển đổi nhanh, tiết kiệm, hiệu quả nhưng thiếu đối tác tư vấn chiến lược tin cậy, khiến quá trình chuyển đổi gặp hạn chế.

Thiếu lộ trình và dữ liệu tập trung để ra quyết định: Nhiều doanh nghiệp chưa có kế hoạch chuyển đổi số rõ ràng, dữ liệu và hệ thống phân tán, gây khó khăn cho đánh giá, kiểm toán và lập kế hoạch cải tiến.

ABeam CIO Advisory - Đối tác chiến lược giúp CIO dẫn dắt chuyển đổi số

Trong kỷ nguyên công nghệ biến đổi nhanh, CIO giữ vai trò chiến lược định hướng tăng trưởng. Với hơn 40 năm kinh nghiệm tại Nhật Bản và châu Á, ABeam Consulting mang đến dịch vụ CIO Advisory hỗ trợ CIO đánh giá, tái cấu trúc và hoạch định chiến lược công nghệ gắn với mục tiêu kinh doanh.

Nguồn: ABeam Consulting

IT Strategy & Roadmap Design - Chiến lược công nghệ song hành tăng trưởng

ABeam hỗ trợ CIO phân tích toàn bộ “bức tranh hiện tại” (As-Is) của hệ thống IT, xác định “đích đến” (To-Be) ưu tiên tích hợp, đơn giản hóa và tối ưu chi phí. Từ đó, xây dựng lộ trình chuyển đổi 3-5 năm giúp công nghệ trở thành đòn bẩy thực sự cho chiến lược kinh doanh.

Application Portfolio Rationalization - Tối ưu danh mục ứng dụng

ABeam với kinh nghiệm triển khai quốc tế, rà soát và đánh giá hơn 50 ứng dụng doanh nghiệp theo tiêu chí giá trị, rủi ro và tính cần thiết. Giải pháp loại bỏ, hợp nhất hoặc tái cấu trúc giúp giảm tới 30% chi phí vận hành.

IT Assessment as 3rd Party - Đánh giá dưới góc nhìn độc lập, trung lập, có chiều sâu

ABeam đóng vai trò bên thứ 3 đáng tin cậy trong việc đánh giá hiện trạng hệ thống, phát hiện lỗ hổng về bảo mật, hiệu suất hoặc rủi ro pháp lý; đảm bảo góc nhìn khách quan, từ đó giúp CIO đưa ra quyết định chính xác và hiệu quả hơn.

Centralized Knowledge Platform - Kho dữ liệu IT minh bạch và tập trung

ABeam triển khai nền tảng số hóa toàn bộ thông tin IT (quy trình vận hành ứng dụng, tài liệu kỹ thuật, kiến trúc hệ thống…) để CIO và các bên liên quan truy cập, tra cứu và phân tích mọi lúc, mọi nơi. Giải pháp này đảm bảo tính minh bạch và liên tục của thông tin trong toàn bộ tổ chức.

(Nguồn: ABeam Consulting)

Tại khu vực châu Á, ABeam Consulting đang hợp tác với nhiều tập đoàn hàng đầu tại Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam, triển khai dự án đánh giá hạ tầng CNTT và xây dựng lộ trình chuyển đổi số theo định hướng chiến lược. Theo đại diện ABeam Consulting, chuyển đổi số chỉ thành công khi nền tảng công nghệ tinh gọn, định hướng rõ ràng, quản lý tập trung. Trước áp lực gia tăng với CIO, việc hợp tác cùng đối tác tư vấn độc lập, giàu năng lực chiến lược và kinh nghiệm như ABeam Consulting là “chìa khóa” biến CNTT từ gánh nặng thành lợi thế cạnh tranh.

“ABeam Consulting Vietnam cung cấp CIO Advisory Solutions giúp CIO khẳng định vai trò chiến lược, tinh gọn hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Với kinh nghiệm đa ngành, góc nhìn độc lập và phương pháp luận quốc tế, chúng tôi đồng hành cùng CIO trong quyết định nhanh, chính xác và gắn liền định hướng dài hạn”, đại diện ABeam Consulting Vietnam chia sẻ.

Bích Đào