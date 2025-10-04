Giải Pickleball quốc tế PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 vừa khép lại với nhiều thành công, đặc biệt là quy mô tổ chức và sức hút khán giả.

Với hơn 7.900 khán giả đến tham dự trực tiếp, sự kiện được Guinness World Records công nhận là giải Pickleball có lượng khán giả trực tiếp lớn nhất thế giới, phá vỡ kỷ lục trước đó được thiết lập tại Hoa Kỳ.

Giải đấu được Guinness công nhận kỷ lục.

Giải đấu do FPT Play phối hợp tổ chức, quy tụ gần 600 VĐV chuyên nghiệp và phong trào từ Việt Nam và quốc tế, trong đó có nhiều sao Pickleball thế giới như Ben Johns, Tyson McGuffin, Kaitlyn Christian...

Giải thưởng chuyên nghiệp lên đến 150.000 USD, cùng hệ thống thi đấu chuẩn quốc tế đã đưa Việt Nam trở thành điểm sáng mới trên bản đồ Pickleball toàn cầu.

Phúc Huỳnh chơi quá hay trong trận chung kết

Trong trận chung kết, Phúc Huỳnh chỉ cần 18 phút đã đánh bại Trương Vinh Hiển 2-0 (11-1, 11-5) để lên ngôi vô địch.