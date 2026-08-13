Năm 2026, VFF lần đầu tiên đưa giải bóng đá vô địch lứa tuổi 16 quốc gia vào hệ thống thi đấu, qua đó bổ sung một mắt xích quan trọng trong lộ trình đào tạo và phát triển cầu thủ trẻ. Tập đoàn Trường Tươi là Nhà tài trợ chính của giải đấu trong 3 năm, từ 2026 đến 2028.

Ông Nguyễn Văn Phú - TTK VFF nhấn mạnh đào tạo trẻ luôn là nền tảng quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam. Hệ thống các giải trẻ quốc gia do VFF tổ chức thời gian qua đã tạo môi trường thi đấu, cọ xát, giúp các cầu thủ trẻ nâng cao chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và từng bước trưởng thành.

VFF lần đầu tiên đưa giải 16 Quốc gia vào hệ thống thi đấu. Ảnh: VFF

Giải U16 Quốc gia - Trường Tươi Cup 2026 có sự tham dự của 10 đội bóng trẻ, gồm: CAHN, Thể Công Viettel, Hà Nội, PVF-CAND, SLNA, Hải Phòng, Ninh Bình, HAGL, CA TP.HCM và Becamex TP.HCM.

Các đội được chia thành 2 bảng, Bảng A: CAHN, Thể Công Viettel, Hà Nội, PVF-CAND, SLNA và Hải Phòng (thi đấu vòng tròn 2 lượt); Bảng B: Ninh Bình, HAGL, CA TP.HCM và Becamex TP.TPHCM (thi đấu vòng tròn 3 lượt).

Vòng loại diễn ra từ ngày 22/8 đến 29/11 theo thể thức sân nhà - sân khách. Bốn đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào VCK, dự kiến tổ chức trong tháng 12/2026.