Tuyển Việt Nam và Malaysia chạm trán tại bán kết ASEAN Cup 2026, với lượt đi trên sân khách diễn ra vào 16/8 và lượt về tại Mỹ Đình ngày 19/8. Trước hai trận đấu được dự báo rất căng thẳng và hấp dẫn này, tuyển Việt Nam có lịch sử đối đầu áp đảo đối thủ. Cụ thể, trong 12 lần gặp nhau từ 2014 đến 2026, "Những chiến binh sao vàng" thắng 10, hòa 1 và chỉ thua 1 (tại bán kết AFF Cup 2014).

Tuy nhiên, theo trung vệ Trương Tiến Anh, thành tích đối đầu chỉ mang tính tham khảo, và điều quan trọng là tuyển Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt.

"Những thống kê hay quá khứ đã qua nên chúng tôi không quan tâm lắm. Gặp đối thủ nào tuyển Việt Nam cũng phải thi đấu hết sức. Toàn đội đang rất tập trung và quyết tâm cho trận đấu lượt đi trên sân của Malaysia.

Tiến Anh (15) đề phòng sự nguy hiểm của Malaysia.

Chúng tôi chuẩn bị và phân tích rất chi tiết điểm mạnh, điểm yếu của Malaysia. Họ là một đối thủ rất khó chịu, đặc biệt là khi được chơi trên sân nhà. Tuyển Việt Nam phải rất quyết tâm và cố gắng làm sao mang về niềm vui cho người hâm mộ", Tiến Anh khẳng định.

Trận bán kết lượt đi giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia diễn ra trên SVĐ Kuala Lumpur, có sức chứa nhỏ hơn Bukit Jalil (18 nghìn so với 80 nghìn), và mặt sân là cỏ lá, ảnh hưởng đến khả năng chuyền bóng của các cầu thủ Việt Nam. Trương Tiến Anh thừa nhận mặt sân có kích thước nhỏ hơn cũng như điều kiện thi đấu khác biệt có thể tạo lợi thế nhất định cho đội chủ nhà.

"Chúng ta phải thi đấu trên mặt cỏ lá và sân nhỏ hơn. Nhưng tôi hy vọng toàn đội sẽ thích nghi tốt và có một kết quả tốt", trung vệ tuyển Việt Nam nói.

Văn Vĩ trở lại tập luyện cùng tuyển Việt Nam trong chiều 12/8.

Về tình hình chấn thương ở tuyển Việt Nam, Tiến Anh tiết lộ Văn Vĩ chỉ bị xước nhẹ ở chân, không có vấn đề gì quá lớn. Trong buổi tập chiều 12/8, tuyển Việt Nam có đầy đủ lực lượng.

Đánh giá về trận bán kết lượt đi sắp tới, cầu thủ CLB Ninh Bình cho biết: "Đến vòng đấu này rồi thì không có đội nào cửa trên hay cửa dưới cả. Với chúng tôi, trận đấu nào ra sân toàn đội cũng luôn tôn trọng đối thủ để thi đấu. Trong 2-3 buổi tập vừa qua, HLV Kim Sang Sik cũng đúc kết lại và sửa cho các anh em ở hàng phòng ngự, hy vọng sẽ thi đấu tốt hơn ở trận đấu tới”.

Theo kế hoạch, ngày 13/8, tuyển Việt Nam lên đường sang Kuala Lumpur, chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi với chủ nhà Malaysia ngày 16/8. Ngay sau trận đấu, thầy trò HLV Kim Sang Sik trở về Hà Nội tiếp đón Malaysia ở lượt về ngày 19/8.

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