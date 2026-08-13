Ngoài bất lợi sân khách, tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn về nhiều mặt so với Malaysia ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Quãng thời gian chuẩn bị trong 9 ngày (nhiều hơn Malaysia 1 ngày) cũng giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có những chỉnh sửa cần thiết về chuyên môn, nhằm sẵn sàng cho một trận chơi hết khả năng với đối thủ.

Dù có sự thận trọng, nhưng tuyển Việt Nam nếu thi đấu hết sức, có thể vượt qua thử thách mang tên Malaysia để đi tới trận đấu cuối cùng tại ASEAN Cup 2026: Chung kết.

Sau 4 trận tại bảng đấu, HLV Kim Sang Sik lần lượt đưa ra những quyết định khác nhau về nhân sự, các phương án tấn công, chuyển đổi trạng thái, với mục đích cao nhất là giành chiến thắng.

Tuyển Việt Nam hoàn thiện sau từng trận. Ảnh: S.N

Nhưng trong bóng đá không phải lúc nào một đội bóng cũng làm tốt những gì mà họ đang rất tự tin, và tuyển Việt Nam không phải là ngoại lệ. Trận hòa không bàn thắng ngay trên sân nhà trước Singapore cho thấy Đình Bắc và các đồng đội vẫn có những điểm hạn chế, chưa tối ưu hết được sức mạnh.

Tuy nhiên, trận hòa này đến rất đúng lúc và cần thiết, giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik biết mình đang đứng ở đâu, cần phải làm gì để trở thành một phiên bản hoàn thiện, có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào tại giải đấu.

Rất vui là sau từng trận đấu, tuyển Việt Nam lại mạnh hơn, phát huy được những ưu thế của mình. Nếu như trận gặp Timor Leste là một chiến thắng nhàn nhã, thì cuộc đối đầu với Singapore giúp nhà ĐKVĐ thu được nhiều bài học bổ ích.

Nhờ có trận đấu đầy khó khăn với Singapore, HLV Kim Sang Sik mới mạnh dạn thay đổi công thức tấn công của mình, trong đó đáng chú ý là việc sử dụng Thành Long đá ở vị trí tiền vệ trụ cùng Hoàng Đức, hay như xếp Xuân Son, Tài Lộc dự bị, Đình Bắc đá chính...

Xuân Son cùng các đồng đội sẵn sàng đối đầu Malaysia. Ảnh: S.N

Công thức chiến thắng của HLV Kim Sang Sik nằm ở chỗ ông luôn có những tính toán phù hợp với từng đối thủ cụ thể. Những điều chỉnh đó có thể ngay ở đội hình xuất phát, nhưng đôi khi là ở cuối hiệp 1, trong hiệp 2.

Việc ông Kim xoay tua hàng công cho thấy sự linh hoạt của tuyển Việt Nam. Đơn cử, nếu gặp đội phòng ngự lùi sâu như Singapore, là cách gây áp lực liên tục. Còn khi gặp Indonesia, tuyển Việt Nam phải pressing và phản công, gặp Campuchia cần ưu tiên tốc độ, sự sáng tạo và chất lượng của những đường chuyền, dứt điểm.

Với những gì thể hiện ở vòng bảng, việc tuyển Việt Nam có thể dùng con người khác, vận hành lối chơi khác ở trận gặp Malaysia, không phải là bất ngờ. HLV Kim Sang Sik vẫn còn nhiều chiêu, và tuyển Việt Nam có thể mạnh hơn nữa khi từng vị trí chơi đúng 100% phong độ cùng khát khao chiến thắng.

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn