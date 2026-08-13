Từ phương án dự phòng

Ngày HLV Kim Sang Sik công bố danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, dù có tên, nhưng Thành Long không được đánh giá quá quan trọng trong đội hình “Những chiến binh sao vàng”.

Không quan trọng chẳng vì cầu thủ người Quảng Ngãi kém, mà chỉ đơn giản ông Kim Sang Sik đang có những tính toán mới trong cách chơi đối với tuyển Việt Nam.

Thành Long vốn chỉ là phương án dự phòng của HLV Kim Sang Sik. Ảnh: Anh Lương

HLV Kim Sang Sik rõ ràng muốn tận dụng tối đa những quân bài chất lượng ở tuyến trên để xây dựng lối chơi tấn công mạnh mẽ cho tuyển Việt Nam trong hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup.

Và thực tế 2 trận đấu đầu tiên của đội nhà ở giải đấu, Thành Long không được sử dụng. Trước đó số phút ra sân của anh trong màu áo ĐTQG dưới thời HLV Kim Sang Sik cũng không nhiều, bất chấp cầu thủ thuộc biên chế CLB CAHN được đánh giá là tiền vệ trụ xuất sắc nhất nhì V-League trong ít mùa giải trở lại đây…

đến mảnh ghép cuối của HLV Kim Sang Sik

Nhìn tuyển Việt Nam ở giai đoạn chuẩn bị và trong 2 trận đấu đầu tiên tại ASEAN Cup 2026, tất cả đều thấy một vấn đề: Hoàng Đức không thể gánh vác nhiệm vụ vừa điều tiết trận đấu, kiến tạo vừa phải hỗ trợ cho hàng phòng ngự như yêu cầu từ HLV Kim Sang Sik, nên cần một cái tên dọn dẹp hỗ trợ phía sau.

Thành Long vốn là lựa chọn duy nhất ở vị trí mà tuyển Việt Nam cần ấy đã được HLV Kim Sang Sik sử dụng trong trận đấu quan trọng nhất vòng bảng khi gặp Indonesia.

Nhưng lúc này đang trở thành nhân tố quan trọng bậc nhất của tuyển Việt Nam

Quyết định của chiến lược gia người Hàn Quốc là đúng đắn. Thành Long có 43/48 đường chuyền chính xác, đạt 90%, trong đó đặc biệt là 7/7 đường chuyền dài và 11/12 đường chuyền chính xác ở 1/3 cuối sân.

Tiền vệ này không chỉ làm nhiệm vụ đánh chặn mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đưa bóng lên phía trước. Đường chuyền xé hàng thủ Indonesia để Hai Long ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 là minh chứng rõ nhất.

Khả năng chuyền dài chính xác tuyệt đối trước Indonesia cho thấy cầu thủ này hoàn toàn có thể trở thành điểm khởi phát cho những pha chuyển trạng thái. Trong thế trận mà tuyển Việt Nam chủ động nhường quyền kiểm soát bóng để chờ cơ hội phản công, vai trò ấy càng trở nên quan trọng.

Từ một phương án dự phòng, Thành Long đang dần trở thành một lựa chọn chiến thuật mà HLV Kim Sang Sik khó có thể bỏ qua. Bán kết gặp Malaysia sẽ là bài kiểm tra tiếp theo.

Nếu tiếp tục duy trì được sự chắc chắn và khả năng phân phối bóng như trước Indonesia, Campuchia, Thành Long có thể chính là mảnh ghép giúp tuyến giữa tuyển Việt Nam cân bằng hơn.

Và khi ấy Hoàng Đức được giải phóng để tập trung vào khả năng sáng tạo, những cầu thủ tấn công như Hai Long, Đình Bắc hay Xuân Son cũng có thêm điều kiện phát huy tối đa khả năng của mình. Vì thế, Thành Long đang được coi như mảnh ghép cuối cùng, rất hoàn hảo và đáng được kỳ vọng của tuyển Việt Nam trên con đường bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.

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