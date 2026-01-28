Trận đấu sớm của vòng 7 là cuộc đọ sức giữa Than KSVN và Hà Nội. Rất cần chiến thắng sau chuỗi trận chưa như ý nhưng Than KSVN không thể tràn lên tấn công trước sức ép của đối thủ. Đội bóng vùng mỏ vẫn có những cơ hội cho riêng mình nhưng không thể tận dụng. Hiệp 1 trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

Hà Nội có chiến thắng với tỉ số tối thiểu. Ảnh: VFF

Bước sang hiệp 2, Hà Nội dần đẩy cao đội hình tấn công nhưng đội bóng Thủ đô vẫn thiếu đi sự hiệu quả cần thiết. Khi nhiều khán giả đang nghĩ về một trận hoà thì bất ngờ xảy ra. Phút 77, từ pha đá phạt góc bên phía cánh phải, Lê Thị Trang bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỉ số trận đấu cho Hà Nội. Quãng thời gian còn lại, Than KSVN nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng bất thành, họ đành chấp nhận kết quả thua 0-1 trước Hà Nội.

Ở cuộc đọ sức còn lại giữa TP.HCM và Phong Phú Hà Nam, Lê Hồng Yêu toả sáng với pha lập công duy nhất giúp đội chủ nhà giành 3 điểm, vươn lên tạm dẫn đầu trên BXH sau 7 lượt trận.