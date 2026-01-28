"Dù chưa có thể trạng tốt nhất nhưng sự trở lại của Xuân Son là vô cùng cần thiết. Ở trận đấu với Bangkok United, trong những phút cuối cùng Xuân Son vẫn miệt mài đi bóng, bứt tốc và có thêm 1 bàn thắng. Tôi rất thích và luôn thúc đẩy các cầu thủ chiến đấu như vậy", HLV Mauro Jeronimo cho biết.

Với việc gần như hoàn toàn bình phục chấn thương và thi đấu một số trận trước đó, Xuân Son nhiều khả năng được HLV Mauro Jeronimo sử dụng trong trận Thép Xanh Nam Định tiếp đón Lion City Sailors tại Cúp CLB Đông Nam Á 2025/26. Đây là trận đấu mà đội bóng thành Nam đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm.

Xuân Son đang dần lấy lại phong độ.

"Lion City Sailors là một đội bóng chất lượng. Họ đang có phong độ cao ở mùa giải năm nay với dàn cầu thủ chất lượng và một HLV đã làm việc nhiều năm. Tuy nhiên, mục tiêu của Thép Xanh Nam Định vẫn không thay đổi, chúng tôi muốn giành chiến thắng.

Tôi biết được rằng Lion City Sailors vẫn đang trong nhịp thi đấu liên tục còn đây mới là trận đấu đầu tiên của chúng tôi sau quãng nghỉ dài. Đương nhiên quãng nghỉ là tốt để toàn đội có thêm thời gian rèn chiến thuật nhưng việc tập luyện quá lâu mà không thi đấu chính thức cũng không thực sự quá hiệu quả. Dẫu vậy, đó không phải là vấn đề lớn. Tôi tin tưởng đội bóng của mình", thuyền trưởng Thép Xanh Nam Định đánh giá.

HLV Mauro Jeronimo tin tưởng Thép Xanh Nam Định giành chiến thắng. Ảnh: T.L

"Giai đoạn đầu mùa giải đội bóng nhận tương đối nhiều bàn thua. Chúng tôi rút kinh nghiệm để cải thiện phòng ngự. Bên cạnh đó, hàng công cũng đang có phong độ cao với nhiều cầu thủ có thể đột phá", HLV Mauro Jeronimo nói.

Trận Thép Xanh Nam Định vs Lion City Sailors diễn ra vào lúc 19h30 ngày 29/1 trên SVĐ Thiên Trường, Ninh Bình.