Bác sĩ Phạm Quốc Hùng, người trực tiếp thăm khám và phụ trách ca phẫu thuật của Nguyễn Hiểu Minh, cho biết ca mổ thành công, hiện tại trung vệ U23 Việt Nam đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện trước khi bước vào giai đoạn tập hồi phục.

Được biết, ca phẫu thuật của Hiểu Minh diễn ra trong gần 2 tiếng. Các bác sĩ thực hiện tái tạo dây chằng chéo trước và xử lý tổn thương sụn chêm.

Hiểu Minh phẫu thuật thành công. Ảnh: S.N

Theo đánh giá của bác sĩ, Hiểu Minh cần khoảng 9 tháng để có thể tập luyện trở lại. Như vậy, cầu thủ của PVF-CAND chắc chắn nghỉ hết mùa giải năm nay, đồng thời lỡ hẹn với các chiến dịch như vòng loại Asian Cup 2027 (trận gặp Malaysia ngày 31/3), ASEAN Cup 2026 (tháng 7)...

Trước đó, Hiểu Minh dính chấn thương ở trận U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc 0-3, tại bán kết U23 châu Á 2026. Anh bị đứt dây chằng trước gối phải sau pha tranh chấp bóng với cầu thủ U23 Trung Quốc.

Tại VCK U23 châu Á 2026, Hiểu Minh đá chính cả 5 trận. Trung vệ sinh năm 2004 được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận ra quân thắng U23 Jordan 2-0, trong đó anh trực tiếp ghi bàn ấn định tỷ số.