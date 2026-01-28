Theo tờ The Star, dẫn nguồn từ Tổng thư ký FAM, Datuk Noor Azman Rahman, dự kiến vào ngày 25/2, LĐBĐ Malaysia (FAM) sẽ nhận được phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) về đơn kháng cáo án phạt của FIFA liên quan bê bối nhập tịch lậu 7 cầu thủ.

Hiện tại, sau đơn kiến nghị của tuyển Malaysia, 7 cầu thủ trong vụ bê bối giấy tờ này, được CAS cho phép tạm hoãn thi hành án, trở lại với các hoạt động bóng đá trong thời gian chờ phán quyết.

Dự kiến vào 25/2 tới đây, CAS sẽ có phán quyết về đơn kháng cáo của FAM liên quan bê bối nhập tịch lậu 7 cầu thủ. Ảnh: Bernama

Tổng thư ký LĐBĐ châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul, giải thích, quyết định của CAS chỉ mang tính chất tạm thời và sẽ không quyết định kết quả của việc kháng cáo.

Trong một diễn biến liên quan, tất cả các thành viên trong ban chấp hành LĐBĐ Malaysia (FAM) đều đã đồng loạt tuyên bố từ chức trong sáng nay (28/1). Ông Datuk Yusoff Mahadi cho biết, quyết định rút lui tập thể này được đưa ra một cách tự nguyện và nhất trí, được mô tả là bước đi dựa trên nguyên tắc, vì lợi ích trách nhiệm của tổ chức, chứ không phải vì quan điểm cá nhân hay quyền giữ chức vụ.

Sở dĩ các quan chức FAM phải lựa chọn như trên, để cứu vãn nguy cơ bóng đá Malaysia đối mặt án phạt mới từ FIFA và cả sự can thiệp của AFC – tham gia vào tái cấu trúc tổ chức này, một khi không thấy sự điều chỉnh, khắc phục sau bê bối.

7 cầu thủ nhập tịch lậu của Malaysia đều chơi trong trận lượt đi gặp tuyển Việt Nam, thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027

Vụ nhập tịch lậu 7 cầu thủ của bóng đá Malaysia bị FIFA phanh phui hồi tháng 9 năm ngoái, khi họ giả mạo hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Những cầu thủ này được cho có gốc gác từ Brazil, Hà Lan, Tây Ban Nha và Argentina nhưng được FAM ‘phù phép’ thành sinh ở Malaysia, có ông bà tại đây.

Cũng cần nói thêm, cả 7 cầu thủ nhập tịch lậu của Malaysia đều tham gia vào trận đấu tuyển Malaysia thắng 4-0 Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, vào tháng 6 năm ngoái. Trận tái đấu giữa 2 đội sẽ diễn ra vào ngày 31/3 tới đây.

FAM nhận án phạt nặng khoảng 9,5 tỷ đồng, mỗi cầu thủ cũng bị phạt khoảng 64 triệu đồng cùng với việc bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 1 năm.

FAM làm đơn kháng cáo lên Ủy ban Kỷ luật FIFA nhưng án phạt vẫn được giữ nguyên. Do vậy, tổ chức này tiếp tục tìm đến CAS và hiện chờ phán quyết.