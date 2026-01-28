Tạm hoãn không có nghĩa xóa án

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vừa “mở cửa” để 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia trở lại sân cỏ, và ngay lập tức câu chuyện được thổi bùng như một cú bẻ lái lớn trước trận then chốt gặp tuyển Việt Nam ở Thiên Trường ngày 31/3.

Nhưng nếu nhìn kỹ, đây không phải “án trắng”, càng không phải lời khẳng định rằng Malaysia đúng và FIFA sai.

CAS cho phép hoãn thi hành án với các cầu thủ nhập tịch Malaysia. Ảnh: AFC

CAS chỉ cấp một lệnh tạm hoãn thi hành án – một dạng “đình chỉ tạm thời” để các cầu thủ được thi đấu trong lúc chờ phán quyết cuối cùng. Nói cách khác, Malaysia có thể được tăng cường lực lượng, nhưng vẫn đá trong trạng thái… lơ lửng.

Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli đã chỉ ra điểm cốt lõi: lệnh tạm hoãn là biện pháp tạm thời theo các điều khoản của Bộ quy tắc CAS.

Để được chấp thuận, phía kháng cáo phải thỏa 3 điều kiện pháp lý. Một là nguy cơ tổn hại không thể bù đắp – cầu thủ bị mất thời gian thi đấu, ảnh hưởng sự nghiệp, phong độ, cơ hội chuyên môn.

Hai là khả năng thắng kiện sơ bộ – tức kháng cáo phải có “mùi” hợp lý chứ không phải vô căn cứ. Ba là cân bằng lợi ích, nghĩa là quyền lợi của cầu thủ phải vượt trội so với lợi ích của FIFA trong việc duy trì án phạt ngay lập tức.

Điều này khiến nhiều người dễ hiểu nhầm: CAS cho 7 cầu thủ được đá lại tức cơ quan trọng tài có trụ sở tại Thụy Sĩ nghiêng về Malaysia.

Nhưng Nik Erman nhấn mạnh điều ngược lại, lệnh tạm hoãn không dự báo kết quả cuối cùng, vì hội đồng trọng tài chưa cần đào sâu toàn bộ bản chất vụ việc.

“Nó không nên được xem là dấu hiệu cho thấy kháng cáo chắc chắn sẽ thành công. Nếu kháng cáo bị bác, án treo giò sẽ được khôi phục”, luật sư cho biết.

Quả bom hẹn giờ

Vấn đề khiến câu chuyện trở nên nhạy cảm nằm ở hệ quả nếu LĐBĐ Malaysia (FAM) thua kiện.

Theo luật sư, nếu kháng cáo bị bác, án treo giò sẽ được khôi phục, và quan trọng hơn, những trận đấu có các cầu thủ bị treo giò tham gia trong giai đoạn tạm thời có thể bị xem xét vô hiệu.

Malaysia vẫn mang quả bom hẹn giờ. Ảnh: AFC

Đây là điều khiến Malaysia đứng trước nghịch lý: họ có thể giành điểm, nhưng vẫn đối diện nguy cơ điểm số bị xóa sạch sau đó. Một chiến thắng trên sân, vì vậy, chưa chắc là chiến thắng về luật.

Ông Nik Erman giải thích: “Nếu kháng cáo bị bác, kết quả các trận đấu có cầu thủ bị cấm tham gia sẽ bị hủy, tương tự những gì từng xảy ra với các trận trước đó theo phán quyết của FIFA”.

Trong bối cảnh Malaysia đang dẫn đầu bảng với 15 điểm, Việt Nam bám sát 12 điểm, mọi biến động đều có thể định đoạt vé vào VCK Asian Cup 2027.

CAS cho phép 7 cầu thủ trở lại chắc chắn tạo lợi thế nhân sự, đồng thời gây sức ép tâm lý lên đối thủ. Tuy nhiên, bóng đá không chỉ là cuộc đấu 90 phút; nó còn là cuộc đấu pháp lý, giấy tờ, quy chế.

Malaysia có thể có “dàn sao” trở lại, nhưng họ cũng đang mang theo một quả bom hẹn giờ. Chỉ cần phán quyết cuối cùng bất lợi, toàn bộ thành quả giai đoạn này có thể bị đảo ngược.

Vì vậy, trận Việt Nam tiếp Malaysia sắp tới, nếu có sự góp mặt của nhóm cầu thủ nhập tịch, sẽ không chỉ là cuộc chiến của chuyên môn, mà còn là trận đấu dưới cái bóng của luật lệ.