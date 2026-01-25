Ngay ở phút 15 của trận đấu, TP.HCM sớm có bàn thắng mở tỉ số trận đấu do công của Đậu Nguyễn Quỳnh Anh. Pha lập công này giúp đại diện thành phố mang tên Bác duy trì lợi thế dẫn trước sau khi hiệp 1 kết thúc.

U19 nữ TP.HCM có chiến thắng quan trọng. Ảnh: VFF

Sang hiệp 2, Thái Nguyên T&T thi đấu rất nỗ lực. Dù vậy, trận này đội bóng xứ chè tổ chức tấn công thiếu hiệu quả, trong khi TP.HCM phòng ngự chặt chẽ, bảo vệ thành quả với chiến thắng tối thiểu.

Trận đấu muộn cùng ngày là cuộc đối đầu giữa U19 nữ Phong Phú Hà Nam và U19 nữ Hà Nội, diễn ra lúc 18h trên SVĐ Hà Nam. Với lợi thế sân nhà, U19 nữ Phong Phú Hà Nam nhập cuộc đầy tự tin. Giành thế trận và tạo ra nhiều cơ hội hơn đối thủ, U19 nữ Phong Phú Hà Nam giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu 1-0.