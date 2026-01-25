Sau khi biết mình đoạt danh hiệu Vua phá lưới tại VCK U23 châu Á 2026, tiền đạo Đình Bắc thốt lên đúng 2 từ: "Trời ơi" trên trang cá nhân. Chân sút số 1 U23 Việt Nam dường như không tin anh lại nhận giải thưởng danh giá ở sân chơi châu lục, trước sự cạnh tranh của nhiều đối thủ mạnh.

Chỉ sau vài giờ, dòng trạng thái của Đình Bắc nhận gần 100 nghìn lượt yêu thích, thả tim, cùng gần 10 nghìn lượt bình luận. Các đồng đội, người hâm mộ chúc mừng Đình Bắc ghi cột mốc đáng nhớ nhất sự nghiệp ở giải U23 châu Á vừa qua.

Đình Bắc tỏa sáng tại giải U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC

Đình Bắc có cùng số bàn thắng với Ryunosuke Sato (U23 Nhật Bản), Ali Azaizeh (U23 Jordan) và Leonardo Farah Shahin (U23 Lebanon). Tuy nhiên, theo quy chế của AFC, danh hiệu Vua phá lưới được xét dựa trên số phút thi đấu khi các cầu thủ có cùng thành tích ghi bàn. Trong khi Sato ra sân 446 phút thì Đình Bắc chỉ thi đấu 361 phút, ít hơn 85 phút, qua đó giúp anh giành chiến thắng.

Tại giải đấu diễn ra ở Saudi Arabia, U23 Việt Nam ghi tổng cộng 10 bàn thắng, trong đó riêng Đình Bắc đóng góp 4 pha lập công. Những bàn thắng quan trọng của số 7 giúp U23 Việt Nam xuất sắc vào bán kết. Ở trận tranh HCĐ với U23 Hàn Quốc, Đình Bắc cũng có bàn thắng đẹp mắt nâng tỉ số lên 2-1.

Đình Bắc cùng U23 Việt Nam về nước sau giải đấu đầy cảm xúc. Ảnh: S.N

Ngoài danh hiệu Vua phá lưới được BTC trao, Đình Bắc cũng nhận giải Bàn thắng đẹp nhất vòng bảng. Đó là pha lập công của chân sút CLB CAHN vào lưới chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Điều đáng tiếc nhất với Đình Bắc có lẽ là tấm thẻ đỏ ở trận gặp U23 Hàn Quốc. Với việc bị treo giò ít nhất 2 trận, anh lỡ hẹn với trận tuyển Việt Nam tiếp đón Malaysia vào ngày 31/3, trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027.