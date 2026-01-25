Nhà vô địch của những kỷ lục

U23 Nhật Bản khép lại U23 châu Á 2026 theo cách gần như hoàn hảo, không chỉ với chiếc cúp vô địch mà còn thể hiện sự vượt trội toàn diện so với phần còn lại của châu lục.

Những con số biết nói đã phản ánh rõ khoảng cách ấy. U23 Nhật Bản ghi 16 bàn thắng, nhiều nhất giải. Đây cũng là kỷ lục tại U23 châu Á, vượt qua chính cột mốc 15 bàn mà “Samurai xanh” đạt được trong lần đầu vô địch năm 2016.

U23 Nhật Bản vô địch U23 châu Á với sự áp đảo. Ảnh: AFC

Ở chiều ngược lại, U23 Nhật Bản chỉ phải nhận 1 bàn thua, cũng thấp nhất tại Saudi Arabia 2026. Bàn thua duy nhất đến trong trận tứ kết với U23 Jordan.

Trận chung kết thắng U23 Trung Quốc 4-0 đồng thời thiết lập hai kỷ lục mới. U23 Nhật Bản lần thứ 3 đăng quang sân khấu châu lục, đồng thời trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch.

Đây không đơn thuần là một chiến thắng, mà là lời khẳng định về vị thế và chiều sâu của bóng đá Nhật Bản.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở cấu trúc đội hình. U23 Nhật Bản tham dự giải với đội hình rất trẻ, khi không có cầu thủ nào quá 20 tuổi.

Trong bối cảnh nhiều đội mang đến các cầu thủ giàu kinh nghiệm quốc tế, hoặc có tên tuổi tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Á, U23 Nhật Bản đi theo hướng ngược lại.

HLV Go Oiwa và JFA (LĐBĐ Nhật Bản) trẻ hóa triệt để, coi giải đấu là một phần của lộ trình dài hạn. Điều này cho thấy sự tự tin rất lớn vào hệ thống đào tạo, cũng như triết lý phát triển cầu thủ mang tính kế thừa chặt chẽ.

Trong tập thể ấy, Ryunosuke Sato nổi lên như biểu tượng cho thế hệ mới của nền bóng đá xứ mặt trời mọc.

Mới 19 tuổi, Sato được AFC vinh danh với giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất giải, một danh hiệu có giá trị chuyên môn rất cao. Ngoài ra, anh chỉ xếp sau Nguyễn Đình Bắc trong cuộc đua Vua phá lưới – với cùng 4 bàn thắng và chỉ kém về số pha kiến tạo.

Sato là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Ảnh: AFC

Khác với Đình Bắc, Sato mang hình ảnh một cầu thủ “số 10”. Anh đá tiền vệ công, có khả năng dạt cánh, di chuyển thông minh, kết nối lối chơi tốt, pressing kỷ luật và đặc biệt phù hợp với hệ thống chiến thuật tập thể.

Vượt xa mặt bằng châu Á

Châu Âu đang vẫy gọi Sato, như những thế hệ trước của bóng đá Nhật Bản. Joel Chima Fujita là ví dụ. Cầu thủ xuất sắc nhất giải U23 châu Á 2024 hiện đang khoác áo St. Pauli ở Bundesliga.

Sự vượt trội của U23 Nhật Bản còn thể hiện ở cách họ kiểm soát trận đấu. Đội bóng của HLV Go Oiwa không chơi với nhịp độ quá cao, như trận bán kết với U23 Hàn Quốc, nhưng luôn làm chủ thế trận bằng tổ chức, cự ly đội hình và khả năng ra quyết định chính xác.

Việc ghi bàn sớm, quản trị lợi thế và duy trì sự tập trung đến phút cuối cùng cho thấy một bản lĩnh thi đấu đáng kinh ngạc trong tập thể có tuổi trung bình 20,1.

Ở giải U23 châu Á 2026, có một nửa trong số 6 trận được U23 Nhật Bản tạo khác biệt khi bóng lăn chưa đầy 1/4 thời gian. Chung kết với U23 Trung Quốc là một trong số đó, khi bàn mở tỷ số đến ở phút 12, và sau 20 là 2-0.

Đây không phải là đội bóng dựa vào cá nhân, mà là một cỗ máy vận hành trơn tru, nơi mỗi cầu thủ đều hiểu rõ vai trò của mình.

Bóng đá Nhật Bản vượt tầm châu lục. Ảnh: AFC

Quan trọng hơn, thành công tại U23 châu Á 2026 không phải đích đến, mà chỉ là một mắt xích trong dự án lớn.

Sato, Rui Araki – Thủ môn xuất sắc nhất giải, cùng Yuto Ozeki… là những viên gạch được xây dựng cho Olympic 2028, và xa hơn là World Cup 2030 – nơi Nhật Bản có tham vọng cạnh tranh sòng phẳng với các cường quốc thế giới.

Việc liên tục vô địch ở cấp độ U23, với các đội hình ngày càng trẻ, cho thấy Nhật Bản đang đi trước phần còn lại của châu Á không chỉ một bước, mà là cả một chu kỳ phát triển.

Ở thời điểm hiện tại, có thể khẳng định rằng bóng đá Nhật Bản đã vượt xa mặt bằng châu Á. Khoảng cách ấy không chỉ nằm ở kết quả, mà ở tư duy đào tạo, chiến lược dài hạn và năng lực biến kế hoạch thành hiện thực.

U23 châu Á 2026 một lần nữa xác nhận thực tế mà châu lục đã thừa nhận từ lâu: Nhật Bản đang trở thành thế lực ổn định của bóng đá thế giới.