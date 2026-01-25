Sau khi nhóm 1 gồm gần 30 thành viên đội U23 Việt Nam về nước vào tối 24/1, sáng nay, nhóm 2 có 8 thành viên trong BHL và 6 cầu thủ gồm Trung Kiên, Đình Hải, Văn Bình, Phi Hoàng, Quốc Cường, Văn Hà, đặt chân xuống sân bay Nội Bài, chính thức kết thúc hành trình đầy cảm xúc tại giải U23 châu Á 2026.

Xuất hiện tại sảnh sân bay, các cầu thủ tỏ ra khá mệt mỏi sau hành trình dài, tuy nhiên tất cả đều rất hạnh phúc khi được trở về nhà. Họ đã cống hiến hết sức để cùng U23 Việt Nam tạo nên nhiều cột mốc lịch sử ở sân chơi châu lục.

Trung Kiên tại sân bay Nội Bài sáng 25/1. Ảnh: H.T

Dù giải đấu kết thúc, nhưng thủ thành Trung Kiên vẫn tiếc nuối vì anh không làm tốt nhất khả năng trong trận thua U23 Trung Quốc 0-3. Thủ thành CLB HAGL nói: "Chúng tôi trở về với nhiều bài học tốt cũng như có thêm nhiều kinh nghiệm để làm hành trang cho những giải đấu sau này. Với cá nhân tôi, trận thua Trung Quốc là khoảnh khắc buồn nhất. Tôi nghĩ là mình rất tệ. Tôi đang cố gắng quên đi để tiếp tục hướng tới tương lai".

Ở trận gặp U23 Trung Quốc tại bán kết, dù U23 Việt Nam thua 0-3 nhưng Trung Kiên không hoàn toàn có lỗi. Việc trung vệ Hiểu Minh dính chấn thương nặng phải rời sân, trong khi đối thủ chơi tốt hơn, khiến đoàn quân của HLV Kim Sang Sik lỡ hẹn với tấm vé chung kết. Dù vậy, U23 Việt Nam có chiến thắng lịch sử trước U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba, làm nức lòng người hâm mộ.

Cao Văn Bình là người hùng của U23 Việt Nam trận thắng U23 Hàn Quốc. Ảnh: H.T

Trong chiến thắng trước đội bóng xứ Kim chi, Cao Văn Bình lần đầu tiên bắt chính và anh có một pha cản phá luân lưu thành công. Thủ thành CLB SLNA cho biết: "Đó chắc chắn là kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi. Ngay cả trong mơ tôi cũng đã mơ thấy mình cản phá phá luân lưu và ăn mừng như vậy".

"Cảm xúc của tôi khi trở và được chào đón thì rất hạnh phúc. Chúng tôi cố gắng hết sức trong mọi trận đấu và luôn luôn phấn đấu cho tương lai được tốt hơn. Đối với tôi, mỗi giải đấu giúp mình trưởng thành. Việc được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội bắt trận cuối là cơ hội tốt cho tôi. Sau khi về nước, tôi tập trung tập luyện cùng CLB chuẩn bị cho V-League", Văn Bình chia sẻ.

