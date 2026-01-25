Sau khi giải U23 châu Á 2026 khép lại, đại diện của AFC tới gặp Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đang công tác tại Saudi Arabia để trao tận tay Cúp biểu trưng danh hiệu Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026 của tiền đạo Đình Bắc. Ông Tuấn sẽ mang món quà vô cùng ý nghĩa này về Việt Nam, trực tiếp trao cho chân sút khoác áo số 7.

Tại giải U23 châu Á 2026, Đình Bắc có cùng số bàn thắng (4) với Ryunosuke Sato (U23 Nhật Bản), Ali Azaizeh (U23 Jordan) và Leonardo Farah Shahin (U23 Lebanon).

Ở chỉ số phụ, tiền đạo số 7 của U23 Việt Nam cũng có cùng 2 kiến tạo như Sato. Đến đây, tiếp tục dựa theo điều lệ của giải AFC năm 2026, thì người chiến thắng danh hiệu Vua phá lưới sẽ thuộc về cầu thủ có số phút chơi ít hơn.

Trong khi Sato ra sân 446 phút thì Đình Bắc chơi 361 phút, ít hơn 85 phút, qua đó giúp cầu thủ đang khoác áo CAHN giành chiến thắng.

Đại diện AFC trao danh hiệu Vua phá lưới của Đình Bắc cho Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Ảnh: VFF

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một cầu thủ của Việt Nam cũng như Đông Nam Á giành danh hiệu Vua phá lưới tại giải U23 châu Á. Thành tích của Đình Bắc càng thêm ấn tượng khi anh chỉ đá chính hai trong sáu trận tại giải.

Bốn bàn thắng của tiền đạo sinh năm 2004 lần lượt đến từ: quả phạt đền mở tỷ số trước U23 Jordan ở vòng bảng, pha solo ghi bàn vào lưới chủ nhà U23 Arab Saudi, cú đánh đầu đẳng cấp trong chiến thắng 3-2 trước U23 UAE ở tứ kết và cú sút phạt hàng rào đẹp mắt trong trận tranh hạng Ba gặp U23 Hàn Quốc.

Ngoài 4 bàn thắng, Đình Bắc được đánh giá là cầu thủ có lối chơi toàn diện khi lên công về thủ, sở hữu kỹ thuật, tốc độ, độ rướn, tì đè, dứt điểm đa dạng... Theo đánh giá của BLV Quang Huy, Đình Bắc là tiền đạo xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại, và chắc chắn vẫn còn tiến xa khi anh đang ở độ tuổi sung sức.

Sau khi cùng U23 Việt Nam về nước, tranh thủ nghỉ ngơi vài ngày, Đình Bắc tiếp tục tập luyện trong màu áo CAHN, chuẩn bị cho các giải đấu trong nước và quốc tế sắp tới.

Trên trang cá nhân, tiền đạo người Nghệ An đăng tải hình ảnh cầm Quả bóng Bạc Việt Nam 2025 và danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc 2025. Trước đó do bận tham dự VCK U23 châu Á 2026, anh vắng mặt trong gala trao giải Quả bóng vàng do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức.