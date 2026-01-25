Thành công

Trước hết, cần thẳng thắn thừa nhận: thành công lớn nhất của U23 Việt Nam nằm ở thành tích. Không nhiều người tin đội bóng có thể vào tới bán kết, càng ít người dám nghĩ tới một tấm huy chương, bởi bảng đấu ban đầu được đánh giá là rất nặng và nhánh đấu loại trực tiếp cũng không hề dễ thở. Việc vượt qua vòng bảng, tiến sâu và kết thúc giải ở vị trí thứ ba là kết quả vượt kỳ vọng.

Nhưng thành công của U23 Việt Nam không chỉ nằm ở thứ hạng, đội bóng của HLV Kim Sang Sik cho thấy một bộ mặt khác về chuyên môn. Tính tổ chức, kỷ luật và hiệu quả cao hơn so với trước đây.

U23 Việt Nam có một giải đấu thành công rực rỡ

U23 Việt Nam biết mình ở đâu, biết cách lựa chọn thời điểm pressing, phòng ngự thấp hay phản công nhanh, thay vì cố chơi theo cách không phù hợp với năng lực.

Giải đấu cũng mở ra thêm những tín hiệu tích cực về con người. Từ sân chơi châu Á, U23 Việt Nam cho thấy lực lượng trẻ không hề thiếu tiềm năng.

Nhiều cầu thủ lần đầu bước ra đấu trường lớn đã không bị ngợp, thậm chí còn thể hiện được bản lĩnh trong những thời điểm khó khăn. Đó là nền tảng quan trọng để bóng đá Việt Nam tin vào tương lai gần.

Thất bại và bài học

Dù vậy, hành trình này không hoàn hảo. Thất bại nặng nề trước U23 Trung Quốc ở bán kết là bài học lớn và rõ ràng nhất. Đó là trận đấu mà U23 Việt Nam thua không chỉ về tỷ số, mà còn thua về sự tập trung và cách đánh giá đối thủ. Việc bước vào trận với tâm thế quá tự tin, thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho kịch bản xấu nhất đã khiến đội bóng nhanh chóng rơi vào thế bị động.

Bài học tiếp theo nằm ở những tấm thẻ đỏ không đáng có, cả Lý Đức hay Đình Bắc và phần còn lại phải biết rút ra bài học cho riêng mình trên hàng trình trưởng thành trong sự nghiệp.

Nhưng phía sau cũng có nhiều bài học cần phải rút ra

Ngoài ra, cách dùng người cũng là vấn đề cần được BHL nhìn lại. Chấn thương của Hiểu Minh cho thấy dấu hiệu quá tải, trong khi thực tế U23 Việt Nam vẫn còn những phương án khác như Văn Hà hay Đức Anh – những cầu thủ đã chơi tốt ở trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc. Việc xoay tua, phân bổ thể lực hợp lý là yếu tố sống còn ở những giải đấu ngắn ngày nhưng mật độ thi đấu dày đặc.

Sau tất cả, tấm huy chương đồng là phần thưởng xứng đáng, nhưng không nên che mờ những hạn chế còn tồn tại. Thành công giúp U23 Việt Nam có thêm niềm tin, còn thất bại mang đến bài học để trưởng thành. Điều quan trọng nhất sau giải đấu này không phải là tự hào bao lâu, mà then chốt là rút ra được gì để đi tiếp. Bởi chỉ khi biết cách học từ cả chiến thắng lẫn thất bại, bóng đá trẻ Việt Nam mới có thể tiến lên một cách bền vững hơn.

