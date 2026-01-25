Xem video (nguồn: VFF)

Tối 24/1, U23 Việt Nam trở về nước sau hành trình đáng nhớ tại VCK U23 châu Á 2026, khép lại bằng chiến thắng đầy cảm xúc trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu.

Giữa vòng vây chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ tại Sân bay Nội Bài, một hình ảnh đặc biệt đã chạm tới trái tim rất nhiều người.

HLV Kim Sang Sik đẩy xe lăn cho Hiểu Minh gây xúc động - Ảnh: VFF

HLV Kim Sang Sik tự tay đẩy xe lăn cho cậu học trò - trung vệ Hiểu Minh, người dính chấn thương nặng trong trận bán kết với U23 Trung Quốc và phải di chuyển khó khăn sau giải đấu.

Không ồn ào, không phát biểu dài dòng, hành động giản dị ấy lại nói lên tất cả: sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm chân thành của người thầy dành cho học trò.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik trong vòng vây người hâm mộ tại sân bay tối 24/1 - Ảnh: SN

Trong tiếng hò reo, tiếng vỗ tay không ngớt từ người hâm mộ, khoảnh khắc HLV Kim Sang Sik âm thầm đồng hành cùng Hiểu Minh trở thành hình ảnh đẹp nhất ngày U23 Việt Nam trở về.

Highlights U23 Việt Nam 2-2 U23 Hàn Quốc (pen 7-6)

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn