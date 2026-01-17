Tâm điểm của lượt 4 là cuộc đọ sức giữa Than KSVN và TP.HCM. Sau tiếng còi khai cuộc, TP.HCM đẩy cao đội hình. Trong khi đó, Than KSVN chơi phòng ngự phản công. Phút 43, từ đường chọc khe của Thục Nghi, hậu vệ trái Nguyễn Thùy Linh tăng tốc rất nhanh và tung cú sút hiểm hóc mở tỉ số trận đấu cho TP.HCM.

TP.HCM có chiến thắng đậm. Ảnh: VFF

Cởi bỏ được áp lực về tâm lý, TP.HCM càng chơi càng hay. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Thục Ánh nâng tỉ số lên 2-0. Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều khác biệt và TP.HCM tiếp tục cho thấy đẳng cấp của mình. Phút 50, Nguyễn Thùy Linh đá phạt góc rất hay để Quỳnh Anh chạm bóng ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 cho đại diện thành phố mang tên Bác.

5 phút sau, kịch bản lặp lại khi Thục Nghi kiến tạo để Thùy Linh dứt điểm nâng tỉ số lên 4-0. Phút 62, vẫn là Thùy Linh đá phạt góc và Quỳnh Anh đánh đầu ghi bàn nâng tỉ số lên 5-0. Cuối trận, Kim Chi dứt điểm đẳng cấp ấn định chiến thắng 6-0 cho TP.HCM.

Ở trận còn lại, Thái Nguyên T&T và Phong Phú Hà Nam hòa 1-1.