"Tôi đi quá lâu nên đang rất nhớ và thèm phở Việt Nam", HLV Kim Sang Sik bày tỏ. "Tuy nhiên tôi cố gắng chịu đựng cơn thèm để tập trung cho công việc tại đây. U23 Việt Nam còn hai trận đấu nữa. Chúng tôi quyết tâm hướng đến mục tiêu cao nhất ở hai trận đấu này, sau đó về Việt Nam và ăn phở thỏa thích cho đã cơn thèm", chiến lược gia người Hàn Quốc nói.

HLV Kim Sang Sik cũng gửi thông điệp tới người hâm mộ, mong tất cả hãy vững tin vào U23 Việt Nam bởi đội bóng của ông đang trưởng thành sau từng trận đấu, và chắc chắn chơi hay hơn ở những trận tiếp theo tại giải.

HLV Kim Sang Sik rất nhớ món phở. Ảnh: AFC

"Chúng tôi nỗ lực chuẩn bị thất tốt, sẵn sàng cho các trận đấu và quyết tâm giành chiến thắng", HLV Kim Sang Sik khẳng định.

Chiều 17/1 (giờ địa phương), U23 Việt Nam trở lại sân tập chuẩn bị cho trận bán kết. Sau khi đánh bại U23 UAE đầy thuyết phục, tinh thần các cầu thủ rất hưng phấn, tự tin. Tất cả đều quyết tâm hướng tới trận đấu tiếp theo với mục tiêu giành chiến thắng, dù gặp đối thủ U23 Trung Quốc hay U23 Uzbekistan.

Ở buổi tập này, HLV Kim Sang Sik chia đội làm 2 nhóm, với nhóm đá chính chủ yếu tập thả lỏng nhằm hồi phục sức lực, trong khi các cầu thủ ít thi đấu hay bị tập luyện bình thường.

U23 Việt Nam tự tin trước bán kết. Ảnh: AFC

U23 Việt Nam có một số cầu thủ bị đau nhẹ, trong đó đáng chú ý là Đình Bắc. Với quỹ thời gian chuẩn bị 3 ngày, HLV Kim Sang Sik hi vọng các học trò của mình có thể trạng tốt nhất bước vào trận bán kết.

Theo kế hoạch, tối nay, HLV Kim Sang Sik cùng các thành viên U23 Việt Nam trực tiếp tới sân theo dõi trận U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan, nhằm nghiên cứu, phân tích kỹ đối thủ ở bán kết.

