Sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U23 UAE, U23 Việt Nam chính thức giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026. Trong niềm vui chung ấy, Nguyễn Đình Bắc - Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đã chia sẻ dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc trên trang cá nhân: “Cố gắng và nỗ lực vì cùng mục tiêu chung anh em ơi!”

Thông điệp mộc mạc ấy nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ và bạn bè, đồng nghiệp, cùng các đàn anh. Không hoa mỹ, không nói nhiều về bản thân, Đình Bắc nhấn mạnh tinh thần tập thể – yếu tố then chốt giúp U23 Việt Nam vượt qua thử thách khắc nghiệt trước đại diện Tây Á.

Dòng trạng thái của Đình Bắc nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác (Ảnh chụp màn hình)

Trong trận tứ kết, tiền đạo mang áo số 7 chính là một trong những nhân tố nổi bật nhất, anh kiến tạo cho Lê Phát mở tỷ số rồi trực tiếp ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, góp phần làm nên màn ngược dòng đầy cảm xúc.

Dòng trạng thái của Đình Bắc được xem như lời kêu gọi đoàn kết, hướng toàn đội về phía trước, thay vì ngủ quên trên chiến thắng.

Đây cũng là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần mà U23 Việt Nam đang xây dựng dưới thời HLV Kim Sang Sik: khiêm tốn, kỷ luật và luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu.

Trước mắt Đình Bắc và các đồng đội là trận bán kết đầy thử thách. Nhưng với tinh thần “cùng mục tiêu chung” được thể hiện rõ ràng từ trong sân cỏ đến ngoài đời, U23 Việt Nam đang cho thấy họ sẵn sàng tiếp tục viết tiếp hành trình đáng nhớ tại sân chơi châu lục.

Highlights U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn