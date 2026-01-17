Kết quả U23 châu Á hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

17/01

18:30

U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

17/01

22:30

 U23 Australia vs U23 Hàn Quốc

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

