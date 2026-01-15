U19 Đồng Tháp là đội mở tỷ số trước ở phút 12 nhờ công của Đoàn Quốc Huy. Phút 27, Trần Đắc Lộc ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng phố Núi. Chỉ hơn 10 phút sau, Võ Trần Minh Vũ lập công, giúp U19 HAGL vượt lên dẫn 2-1.

Sang hiệp 2, U19 HAGL tiếp tục kiểm soát thế trận. Trần Đắc Lộc hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 3-1. Khi U19 Đồng Tháp buộc phải dâng cao đội hình, hàng thủ để lộ nhiều khoảng trống và phải trả giá. Trần Gia Bảo – gương mặt trẻ đang thi đấu ở đội một HAGL, tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, đưa cách biệt lên 5-1.

U19 HAGL (phải) có chiến thắng thuyết phục. Ảnh: VFF

Phút 83, Dương Ngọc Hiếu ghi bàn rút ngắn tỷ số cho U19 Đồng Tháp, nhưng ở phút bù giờ thứ 3, Vũ Phong không may phản lưới nhà. Chung cuộc, U19 HAGL giành chiến thắng thuyết phục 6-2 trong ngày ra quân.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, U19 SHB Đà Nẵng thúc thủ 0-3 trước U19 SLNA - một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.