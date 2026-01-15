Kết quả bốc thăm đưa tuyển Việt Nam vào bảng A cùng các đối thủ Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng trong cặp đấu play-off giữa Brunei và Timor Leste. Bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam mở màn chiến dịch bảo vệ chức vô địch bằng chuyến làm khách trước đội thắng trong cặp Brunei/Timor Leste vào ngày 24/7. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik được nghỉ lượt đấu thứ 2 trước khi trở về sân nhà tiếp đón Singapore vào ngày 30/7.

Tuyển Việt Nam quyết bảo vệ ngôi vô địch. Ảnh: S.N

Tâm điểm của bảng A là trận đấu giữa tuyển Việt Nam vs Indonesia, diễn ra vào ngày 3/8, trên sân khách. Đây được xem là trận đấu có ý nghĩa then chốt trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng với cả hai đội. Khép lại vòng bảng, thầy trò HLV Kim Sang Sik trở về sân nhà tiếp đón Campuchia vào ngày 7/8.

ASEAN Cup 2026 diễn ra theo hình thức vòng tròn một lượt, sân nhà – sân khách, mỗi đội thi đấu bốn trận (hai trận sân nhà, hai trận sân khách) trong giai đoạn từ ngày 24/7 đến 8/8/2026. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết. Các trận bán kết và chung kết tiếp tục được tổ chức theo thể thức lượt đi – lượt về, diễn ra từ ngày 15/8 đến 26/8/2026. Đáng chú ý, nếu nhất vòng bảng, tuyển Việt Nam được chơi trận chung kết lượt về trên sân nhà.

Trải qua 15 lần tổ chức, Thái Lan đang là đội tuyển giàu thành tích nhất với 7 chức vô địch, tiếp theo là Singapore (4 lần), Việt Nam (3 lần) và Malaysia (1 lần). Tuyển Việt Nam hiện là đương kim vô địch, sau khi vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận chung kết ASEAN Cup 2024.