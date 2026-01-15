"Chúng tôi vào tứ kết nhưng phải đối mặt với một đội bóng đang làm mọi thứ rất tốt. U23 Việt Nam rất chắc chắn, rất đoàn kết và tổ chức tốt trong khâu phòng ngự, có những pha chuyển đổi trạng thái nhanh.

Dù đối thủ mạnh nhưng U23 UAE có rất nhiều kỳ vọng vượt qua để tiếp tục tiến sâu vào giải đấu. Chúng tôi chuẩn bị cho mọi thứ, cho từng giai đoạn của trận đấu, và các tình huống cố định là một trong số đó. Tôi biết rõ U23 Việt Nam hay ghi bàn từ những tình huống cố định, nhưng U23 UAE luôn chuẩn bị kỹ lưỡng trước bất kỳ đội bóng nào", HLV Marcelo Brulli đánh giá về trận gặp U23 Việt Nam ở tứ kết VCK U23 châu Á 2026.

HLV Marcelo Brulli rất tự tin.

HLV Marcelo Brulli cho biết thêm: "Trong một trận tứ kết của giải đấu quan trọng như thế này, chúng tôi không bỏ qua bất cứ điều gì mang lại kết quả tốt. Trước trận đấu, sự hồi phục là một trong những điều quan trọng nhất. Tôi rất tin tưởng rằng các cầu thủ của mình đạt trạng thái tốt. Động lực cũng là một điều rất quan trọng, và U23 UAE đang tràn đầy năng lượng. Chúng tôi rất tự tin có một trận đấu tốt".

Trong khi đó, cầu thủ Ali Al Memari nói: "U23 UAE vào tứ kết nhưng đây chưa phải là mục tiêu cuối cùng. Hy vọng chúng tôi tiếp tục duy trì phong độ và tập trung cho trận đấu ngày mai. U23 Việt Nam là một đội mạnh. Chúng tôi cần tập trung vào các chỉ đạo của HLV, áp dụng trên sân, và hy vọng Chúa sẽ giúp đội thành công.

Tất nhiên, vòng bảng khác với các trận đấu ở vòng loại trực tiếp như tứ kết hay bán kết. Chúng tôi không nhìn vào những kết quả tốt của U23 Việt Nam vừa qua. Chúng tôi phải tập trung vào trận đấu, cố gắng cống hiến tất cả những gì mình có để giành vé vào bán kết".

