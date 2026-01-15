"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả cầu thủ U23 Việt Nam vì nỗ lực hết mình giành vé vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026. U23 UAE là đối thủ rất mạnh, vì thế trận đấu sắp tới rất khó khăn. Chúng tôi cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng, và hãy chờ xem U23 Việt Nam thể hiện trên sân. U23 Việt Nam sẵn sàng cho thử thách ở tứ kết", HLV Kim Sang Sik mở lời trong buổi họp báo trước trận đấu với U23 UAE.

HLV Kim Sang Sik cùng các học trò toàn thắng 3 trận vòng bảng. Ảnh: AFC

Đánh giá về đối thủ, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: "U23 UAE sở hữu nhiều cầu thủ có thể lực, kỹ thuật, tốc độ. Tuy nhiên, U23 Việt Nam có sự đoàn kết và tổ chức tốt hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi hơn đối thủ 1 ngày nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng. Đây là lợi thế không nhỏ. U23 Việt Nam dựa vào tất cả các yếu tố này để xây dựng chiến thuật trong 90 phút thi đấu chính thức".

"Cầu thủ Junior Ndiaye (số 16) của U23 UAE rất lợi hại. Đó là cầu thủ có thể chất và tốc độ tốt. Hiểu Minh, Nhật Minh, Lý Đức của chúng tôi phải phòng ngự thật chắc chắn. Ngoài ra, cầu thủ Almenhali (số 10) cũng nguy hiểm cho hàng thủ U23 Việt Nam. Chúng tôi đang chuẩn bị đối sách. Tôi tin rằng U23 Việt Nam có đủ khả năng để kiểm soát được các cầu thủ của UAE", HLV Kim Sang Sik khẳng định.

U23 Việt Nam không có nhiều cơ hội ở 3 trận vòng bảng, nhưng ghi 5 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn. HLV Kim Sang Sik nói về sự hiệu quả trong lối chơi: "Chúng tôi có 3 trận toàn thắng và tiến vào tứ kết với 9 điểm. Đây chính là minh chứng cho năng lực vượt tầm Đông Nam Á, vươn tầm châu lục của các cầu thủ Việt Nam.

U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 UAE. Ảnh: AFC

Nhưng chúng tôi không dừng lại, mà đặt mục tiêu cao hơn. Để làm được điều này, U23 Việt Nam phải khát khao chiến thắng hơn nữa, chuẩn bị thật kỹ để có thể thi đấu tốt và đánh bại U23 UAE".

Về tình trạng sức khỏe của Đình Bắc và Văn Thuận - hai cầu thủ phải tập riêng với bác sĩ ở buổi tập gần nhất, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Đình Bắc và Văn Thuận bị đau nhẹ, nhưng tôi không thể chia sẻ tại đây về việc họ có thi đấu hay không. Chúng tôi chuẩn bị cho các tình huống".

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 UAE diễn ra vào lúc 22h30 ngày 16/1.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn