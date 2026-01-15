“Đây là lần thứ ba tôi được tham dự VCK U23 châu Á, cũng là lần thứ 3 cùng U23 Việt Nam vào tứ kết. Trận đấu với U23 UAE rất khó khăn, và chúng tôi phải rất cố gắng để hướng tới mục tiêu vào sâu trong giải. Muốn làm được điều đó, tất cả phải có sự chuẩn bị thật tốt. Tôi nghĩ rằng trận đấu ngày mai rất đáng xem”, Văn Khang nói.

Trước trận tứ kết, cầu thủ Thể Công Viettel khẳng định anh và các đồng đội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chiến thuật lẫn tinh thần. U23 Việt Nam cũng họp bàn chiến thuật, phân tích băng hình đối thủ, sẵn sàng cho thử thách lớn.

“Chúng tôi cùng nhau họp chiến thuật, xem video về U23 UAE. Anh em trong đội luôn động viên nhau thi đấu thật tốt, tuân thủ chiến thuật nhằm giành chiến thắng và mang vinh quang về cho đất nước. Đây là đối thủ mạnh nên U23 Việt Nam phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Màn trình diễn trên sân là câu trả lời cho người hâm mộ", Văn Khang nhấn mạnh.

Đặc biệt Văn Khang cho biết U23 Việt Nam rút ra nhiều bài học ở 2 trận thua ở tứ kết tại các kỳ trước, anh nói: “Việc từng tham dự hai trận tứ kết trước đây rất quan trọng với tôi. Cả 2 trận đó, đội đều chơi tốt nhưng thua ở những tình huống đáng tiếc.

Là người có kinh nghiệm, tôi nghĩ bản thân và toàn đội phải thật tập trung, nhắc nhở nhau để hạn chế tối đa những sai sót. U23 Việt Nam thi đấu với quyết tâm cao nhất”.

