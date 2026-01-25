SLNA tự tin bước vào trận bán kết trước Thể Công Viettel I. Đội bóng xứ Nghệ chơi áp sát, mạnh mẽ và ít khi để đối phương có những pha tấn công nguy hiểm. Đây là trận đấu mà Hoàng Minh Hợi – ngôi sao của SLNA tiếp tục chứng minh năng lực của mình. Anh chơi rất hay và giúp đội bóng áo vàng kiểm soát tốt tuyến giữa.

U19 SLNA đánh bại Thể Công Viettel I. Ảnh: VFF

Bước sang hiệp 2, SLNA vẫn là đội chơi tốt hơn, và điều gì đến phải đến. Phút 64, từ đường chuyền của Anh Dũng, Tấn Minh có pha bấm bóng kĩ thuật từ ngoài vòng cấm rất đẹp mắt mở tỉ số trận đấu cho đội bóng xứ Nghệ. Phút 71, SLNA tổ chức phản công nhanh sau pha cản phá của thủ môn bên phía Thể Công Viettel I. Hoàng Minh Hợi băng vào đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt. Trong những phút còn lại, nỗ lực của Thể Công Viettel I không được đền đáp. Văn Thái và đồng đội bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỉ số để rồi đành chấp nhận nhìn SLNA giành quyền vào chơi trận chung kết.

Ở trận bán kết còn lại, PVF-CAND là đội mở tỷ số trước ở phút 68, khi Nguyễn Trọng Đức Vũ (số 10) tận dụng tốt cơ hội để đưa bóng vào lưới Hà Nội. Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô không dễ dàng buông xuôi. Đến phút 88, Đàm Tiến Phát (số 99) ghi bàn gỡ hòa, kéo trận đấu vào loạt luân lưu may rủi.

Trận bán kết giữa PVF-CAND và Hà Nội diễn ra hấp dẫn. Ảnh: VFF

Trên chấm 11m, PVF-CAND thể hiện bản lĩnh và sự lạnh lùng đáng khen ngợi khi thực hiện thành công 5 lượt sút. Chung cuộc, PVF-CAND thắng 5-3 trên loạt penalty, qua đó khép lại trận đấu với một chiến thắng đầy cảm xúc và xứng đáng. Kết quả này giúp chủ nhà PVF-CAND có mặt tại trận chung kết gặp SLNA, lúc 16h ngày 27/1.