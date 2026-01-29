Quyền Giám đốc CISA Madhu Gottumukkala. Ảnh: Bộ An ninh Nội địa Mỹ

Hãng RT dẫn kết quả một cuộc điều tra của Politico cho biết, ông Madhu Gottumukkala, Quyền Giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Mỹ (CISA) đã sử dụng một ngoại lệ đặc biệt để truy cập công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) ChatGPT, rồi tải lên các bản hợp đồng được đánh dấu "Chỉ sử dụng cho mục đích chính thức". Dù những tài liệu này không được phân loại mật nhưng là loại nhạy cảm và không được công khai.

4 quan chức thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) nắm rõ vụ việc cho hay, các cảm biến an ninh được lắp đặt tại CISA đã gắn cờ cảnh báo các thông tin nhạy cảm được tải lên ChatGPT vào đầu tháng 8. Sau đó, DHS đã mở một cuộc kiểm tra nội bộ để đánh giá những thiệt hại tiềm tàng. Tuy nhiên, hiện chưa rõ kết luận như thế nào.

Vụ việc trên gây chú ý vì các bản tải công khai lên ChatGPT được chia sẻ với nhà phát triển OpenAI, đồng nghĩa có khả năng làm lộ thông tin của chính phủ cho lượng người dùng khổng lồ của nền tảng này. Trong khi đó, các công cụ AI được DHS phê duyệt có cấu hình để ngăn dữ liệu bị rò rỉ khỏi mạng lưới liên bang.

Trong một tuyên bố mới đây, Giám đốc Quan hệ công chúng của CISA là Marci McCarthy cho biết ông Gottumukkala “đã được cấp phép sử dụng ChatGPT với các biện pháp kiểm soát của DHS” và việc sử dụng của ông “ngắn hạn và có giới hạn”.

Ông Gottumukkala trở thành lãnh đạo CISA với tư cách quyền giám đốc kể từ tháng 5/2026, trong khi người được đề cử làm giám đốc chính thức Sean Plankey vẫn chưa được phê duyệt.

Sự cố an ninh trên xảy ra khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tích cực thúc đẩy áp dụng AI với toàn bộ chính phủ liên bang. Tháng trước, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp để hạn chế các quy định về AI ở cấp tiểu bang, cảnh báo một khung pháp lý phân mảnh có thể cản trở khả năng cạnh tranh của Mỹ so với Trung Quốc.