Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Điển, 57 tuổi, hiện là Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam và Chủ nhiệm Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông là 1 trong 14 ứng viên ngành Y dược được đề cử chức danh Giáo sư năm 2025, nổi bật với những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực Nhi khoa và quản lý y tế.

PGS.TS Trần Minh Điển tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa sơ bộ (Nhi) tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 1991, tiếp tục nhận bằng Thạc sĩ Y học năm 1995 và Tiến sĩ Y học năm 2010, chuyên ngành Nhi khoa. Ông được công nhận chức danh Phó Giáo sư vào năm 2014 và bổ nhiệm chính thức tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 2015.

Ngay sau khi tốt nghiệp, ông được giao nhiệm vụ điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi - một lĩnh vực đòi hỏi trình độ cao và áp lực lớn. Trong 10 năm công tác, ông tích lũy kiến thức, kỹ năng thực hành và định hình phương pháp làm việc khoa học, đặt nền móng cho hành trình nghiên cứu chuyên sâu về Nhi khoa.

PGS.TS Trần Minh Điển. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

PGS.TS Trần Minh Điển có đóng góp đáng kể trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Ông đã hướng dẫn 12 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, trong đó là hướng dẫn chính cho 6 nghiên cứu sinh.

Ông cũng hoàn thành 20 đề tài nghiên cứu bao gồm 4 đề tài cấp Nhà nước (chủ nhiệm 1), 1 đề tài nhánh cấp Nhà nước, 4 đề tài cấp Bộ (chủ nhiệm 1), 1 đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, 1 đề tài cấp tỉnh Lào Cai, 1 đề tài Nghị định thư Việt - Nhật, và 8 đề tài cấp cơ sở (chủ nhiệm 7). Tổng cộng, ông chủ nhiệm 12 đề tài.

Ông đã công bố 186 bài báo, trong đó 70 bài trên các tạp chí quốc tế uy tín, biên soạn 13 đầu sách, gồm 6 giáo trình, 1 sách chuyên khảo, 5 sách tham khảo và 1 sách hướng dẫn.

Các hướng nghiên cứu chính của ông tập trung vào như: Dịch tễ học phân tử và cơ chế kháng thuốc trong các bệnh nhiễm trùng ở trẻ em; phát triển mô hình hồi sức cấp cứu Nhi khoa bền vững trong điều kiện nguồn lực hạn chế; ứng dụng công nghệ chẩn đoán tiên tiến và y học cá thể hóa trong quản lý bệnh lý Nhi khoa phức tạp; đánh giá tác động của yếu tố môi trường, xã hội - kinh tế đến sức khỏe trẻ em.

Dưới sự lãnh đạo của Phó Giáo sư Trần Minh Điển, Bệnh viện Nhi Trung ương đã đạt được nhiều tiến bộ trong điều trị và quản lý các bệnh lý Nhi khoa phức tạp. Vai trò Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam giúp ông thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kiến thức và phát triển chuyên môn trên toàn quốc.

Bác sĩ tuổi hưu là ứng viên phó giáo sư y học năm 2025 Tiến sĩ, bác sĩ Phan Đức Minh Mẫn (sinh năm 1962) đang sinh sống tại TPHCM, người có nhiều cống hiến trong ngành Chấn thương Chỉnh hình là ứng viên phó giáo sư năm 2025.

Thứ trưởng Bộ Y tế là ứng viên phó giáo sư năm 2025 Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức (sinh năm 1973) là bác sĩ chuyên khoa tim mạch, đang giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế. Ông là một trong các ứng viên phó giáo sư năm 2025.