20 năm trước, tại kỳ thi đại học năm 2005, Đinh Dương Tùng Anh trở thành thủ khoa đầu vào Trường Đại học Y Dược Hải Phòng với số điểm ấn tượng 29,5 - Toán 10, Hóa 10, Sinh 9,5. Hai thập kỷ sau, nam thủ khoa ấy lại trở thành ứng viên phó giáo sư trẻ nhất ngành Y năm 2025.

Sinh năm 1988, Tiến sĩ Đinh Dương Tùng Anh hiện là Phó trưởng phụ trách Bộ môn Nhi, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2011 với song bằng Bác sĩ đa khoa và Cử nhân Tiếng Anh, ông Tùng Anh tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu chuyên sâu ở nước ngoài.

Năm 2015, ông nhận bằng Thạc sĩ tại Đại học Paris 7 - Paris Diderot (Pháp), chuyên ngành Sinh học tế bào, Sinh lý học và Bệnh học. Năm 2019, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Kanazawa (Nhật Bản), chuyên ngành Não khoa phát triển.

TS Đinh Dương Tùng Anh.

Trở về nước, ông Đinh Dương Tùng Anh giảng dạy và nghiên cứu tại chính ngôi trường mình từng là thủ khoa ngày nào. Từ giảng viên tập sự năm 2014, ông lần lượt đảm nhận các vị trí: Giảng viên, giáo vụ sau đại học, phó trưởng bộ môn và hiện là phó trưởng phụ trách Bộ môn Nhi.

Các nghiên cứu của tiến sĩ Tùng Anh tập trung vào ba hướng chính: Lâm sàng Nhi khoa, Đặc tính kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh và Não khoa phát triển.

Ở mảng Lâm sàng Nhi khoa, ông nghiên cứu những bệnh lý thường gặp ở trẻ em như hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, thần kinh… nhằm cải thiện chất lượng điều trị và giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhi.

Ở hướng nghiên cứu về vi khuẩn kháng thuốc, các nghiên cứu của ông có đóng góp quan trọng trong việc theo dõi tình hình kháng kháng sinh tại Hải Phòng, giúp bác sĩ lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp, kiểm soát nguy cơ kháng thuốc.

Trong khi đó, ở mảng Não khoa phát triển, hướng nghiên cứu ông chuyên sâu tại Nhật Bản, đã làm sáng tỏ một số cơ chế liên quan đến sự hình thành và biệt hóa tế bào thần kinh, góp phần giải thích nguyên nhân các dị dạng não bẩm sinh.

Đến nay, tiến sĩ Đinh Dương Tùng Anh đã làm chủ nhiệm 8 đề tài khoa học cấp cơ sở, hướng dẫn hơn 9 học viên cao học, bác sĩ nội trú và chuyên khoa 2. Ông cũng công bố 58 bài báo khoa học, trong đó có 11 bài trên tạp chí quốc tế uy tín, 6 bài thuộc nhóm Scopus Q1 - nhóm 25% tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực chuyên môn. Ông cũng biên soạn 2 giáo trình Nhi khoa phục vụ đào tạo đại học, sau đại học.

Trong hồ sơ ứng viên, tiến sĩ Tùng Anh cho biết bản thân đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nhà giáo theo Luật Giáo dục (sửa đổi năm 2009). Ông được đánh giá là người trung thực, có đạo đức nghề nghiệp và tận tâm với công việc giảng dạy.

Về chuyên môn và nghiệp vụ, ông được đào tạo bài bản, nắm vững các tiêu chuẩn. Trong nghiên cứu khoa học, ông đam mê nghiên cứu, biết vận dụng kết quả khoa học nâng cao trình độ chuyên môn và luôn đồng hành, hướng dẫn sinh viên, học viên trong các dự án nghiên cứu.

Trong công tác chuyên môn y khoa và giảng dạy, ông gương mẫu, giữ gìn hình ảnh người giảng viên, sẵn sàng áp dụng đổi mới phương pháp dạy học, khuyến khích sáng tạo và tinh thần tự học của sinh viên.

Về hoạt động phối hợp, ông đề cao hợp tác, tổ chức tốt các nhóm nghiên cứu, là cầu nối trong quan hệ viện - trường, đồng thời tích hợp giảng dạy, nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực hành lâm sàng nhi khoa.