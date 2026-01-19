Chiều 19/1, Sở Y tế TPHCM thông tin về sản phụ ở xã Kim Long (TPHCM) đẻ rơi trên xe taxi sau khi rời Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức theo nguyện vọng cá nhân.

Theo đó, Sở Y tế TPHCM đã yêu cầu Trung tâm Y tế báo cáo đầy đủ, làm rõ toàn bộ quá trình tiếp nhận người bệnh, công tác tư vấn, chỉ định chuyên môn, phương án chuyển viện, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện sai phạm.

Theo báo cáo nhanh, vào lúc 16h55 ngày 17/1, sản phụ được tiếp nhận và thăm khám tại Khoa Sản. Qua đánh giá ban đầu, sản phụ đang trong giai đoạn chuyển dạ và có yếu tố nguy cơ. Nhân viên y tế đã tư vấn chuyển sản phụ đến cơ sở y tế tuyến trên để tiếp tục theo dõi, xử trí phù hợp. Trung tâm Y tế cũng chủ động xây dựng phương án chuyển viện bằng xe cấp cứu, có nhân viên y tế đi kèm theo đúng quy định.

Tuy nhiên, trong thời gian nhân viên y tế đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để chuyển viện, gia đình đã chủ động đưa sản phụ rời khỏi cơ sở y tế bằng taxi theo nguyện vọng cá nhân, không thực hiện theo phương án chuyển viện an toàn do đơn vị đề xuất. Sau đó, sản phụ sinh con trên taxi và được đưa vào Bệnh viện Long Khánh để tiếp tục chăm sóc y tế. Theo thông tin cập nhật, hiện sức khỏe của sản phụ và trẻ sơ sinh đều ổn định.

Để bảo đảm việc xác minh khách quan, toàn diện vụ việc, Sở Y tế TPHCM yêu cầu Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức khẩn trương báo cáo chi tiết theo mốc thời gian; cung cấp đầy đủ, trung thực toàn bộ hồ sơ liên quan; tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá toàn bộ quy trình từ tiếp nhận người bệnh, chỉ định chuyên môn, tư vấn – giao tiếp với sản phụ và thân nhân đến phương án chuyển viện. Trường hợp cần thiết, Giám đốc Trung tâm có thể mời chuyên gia sản khoa độc lập để đánh giá về mặt chuyên môn.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Y tế yêu cầu làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và đề xuất hình thức xử lý theo đúng quy định nếu phát hiện sai phạm, với tinh thần không bao che, không né tránh trách nhiệm.

Đồng thời, Sở Y tế TPHCM yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức khẩn trương rà soát, chấn chỉnh quy trình tiếp nhận và chuyển viện đối với sản phụ, đặc biệt trong các tình huống nguy cơ cao, diễn tiến nhanh.

