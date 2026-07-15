Nghị định 192/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ 15/7 quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế, hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản.

Theo đó, người lao động trực 24/24 giờ vào ngày làm việc được hưởng 325.000 đồng/người/phiên trực (mức cao nhất) đối với cơ sở y tế hạng đặc biệt, hạng I, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Tại Việt Nam, các bệnh viện hạng đặc biệt gồm: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bạch Mai, Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), Chợ Rẫy (TPHCM), Trung ương Thái Nguyên, Trung ương Huế.

Bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong ca mổ cấp cứu. Ảnh: BVCC

Mức 255.000 đồng/người/phiên trực áp dụng đối với cơ sở y tế hạng II, trung tâm pháp y tâm thần khu vực, Viện Pháp y Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, Trung tâm Điều phối quốc gia về Ghép bộ phận cơ thể người (đối với trực điều phối lấy, vận chuyển, bảo quản mô, bộ phận cơ thể người).

Mức 185.000 đồng/người/phiên trực được áp dụng với các cơ sở y tế còn lại, các bộ phận làm công tác pháp y thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an cấp tỉnh, cơ sở cấp cứu ngoại viện công lập (đối với trực tại các điểm cấp cứu), trạm y tế cấp xã, điểm trạm y tế thuộc trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y, bệnh xá quân dân y, bệnh xá của Công an nhân dân, cơ sở trợ giúp xã hội công lập trực thuộc Bộ Y tế.

Mức phụ cấp 70.000 đồng/người/phiên trực được áp dụng đối với cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, cơ sở trợ giúp xã hội công lập còn lại và cao gấp 1,5 lần nếu trực 24/24 giờ tại khoa, khu vực đặc biệt.

Nghị định cũng nêu rõ: Nếu trực 24/24 giờ tại khoa, khu vực đặc biệt được quy định thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,5 lần mức thông thường. Nếu trực 24/24 giờ vào ngày nghỉ hằng tuần thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,3 lần; trực vào ngày lễ, ngày Tết thì mức phụ cấp trực được tính bằng 1,8 lần.

Khoa, khu vực đặc biệt gồm: Hồi sức cấp cứu, phẫu thuật gây mê hồi sức, hồi sức tích cực, cấp cứu, chống độc, đột quỵ, ghép tạng, chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng, phòng đẻ tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, hạng II; các cơ sở cấp cứu ngoại viện; khu vực chăm sóc bệnh nhân tâm thần cấp tính, điều trị người bệnh tâm thần bắt buộc chữa bệnh, giám định nội trú pháp y tâm thần ở bệnh viện, viện và trung tâm pháp y tâm thần.

Ngoài ra, người lao động tham gia ca trực 24/24h còn có chế độ hỗ trợ tiền ăn 40.000 đồng/người/phiên trực.

Như vậy, từ NGÀY 15/7, y bác sĩ, người lao động làm việc tại các khoa, khu đặc biệt vào ngày lễ, Tết ở các bệnh viện như Việt Đức, Bạch Mai... hay các bệnh viện hạng I (gồm hầu hết các bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh) có thể nhận phụ cấp trực 24/24h cao nhất lên tới 917.500 đồng/ngày.

Nghị định 192 cũng quy định phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật đối với nhân viên y tế. Theo đó, mức phụ cấp đối với người tham gia phẫu thuật được chia theo 4 loại phẫu thuật (đặc biệt, I, II và III) và theo vị trí đảm nhiệm trong ca mổ.

Cụ thể, từ ngày 15/7, người mổ chính, người gây mê hồi sức hoặc châm tê chính được hưởng mức phụ cấp cao nhất, 100.000 - 560.000 đồng/người/ca phẫu thuật, tùy theo loại phẫu thuật. Trong đó, phẫu thuật loại đặc biệt được hưởng 560.000 đồng, loại I 250.000 đồng, loại II 130.000 đồng và loại III 100.000 đồng.

Đối với người phụ mổ, phụ gây mê hồi sức hoặc phụ châm tê, mức phụ cấp dao động 60.000 - 400.000 đồng/người/ca...