Giám đốc một nhà tù ở Tây Java, Indonesia đã bị cách chức sau cuộc điều tra về các buồng giam và cơ sở vật chất sang trọng như chung cư cao cấp dành cho tù nhân.

Tờ Kompas hôm 5/10 dẫn lời Thanh tra trưởng Rudi Setiawan thuộc Bộ Di trú và Cải huấn Indonesia cho biết ngoài việc bị cách chức, Wisnu Hani Putranto, Giám đốc nhà tù Cibinong ở Bogor, Tây Java cũng bị tước tư cách công chức.

Ông Wisnu Hani Putranto, Giám đốc nhà tù Cibinong lúc đương chức. Ảnh: Instagram/@lapas2acibinong

Theo thanh tra Rudi, ông Wisnu nằm trong số 17 công chức của Bộ Di trú và Cải huấn Indonesia phải chịu kỷ luật vì bê bối các buồng giam xa hoa khác thường ở nhà tù Cibinong. "Trong số đó, một nhân viên đã bị sa thải, 5 người khác bị đề nghị kỷ luật mức nặng và 11 người bị đề nghị kỷ luật mức trung bình”, ông Rudi nói.

Báo Jakarta Globe đưa tin cuộc điều tra nội bộ của Bộ Di trú và Cải huấn Indonesia đã phát hiện tình trạng lạm dụng quyền lực, những bất thường trong quản lý tài sản nhà nước và vi phạm quy trình vận hành tiêu chuẩn tại nhà tù trên.

Ông Wisnu cùng 4 quan chức khác đã bị đình chỉ công tác vào tuần trước để phục vụ điều tra, trong khi hàng chục tù nhân và các cán bộ nhà tù khác cũng bị thẩm vấn.

Video: CNA

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi Cơ quan Thanh tra chính phủ Indonesia (Ombudsman) thực hiện đợt kiểm tra đột xuất vào ngày 23/9 và phát hiện một khu vực gồm khoảng 13 phòng ở "sang trọng" nằm phía sau nhà công vụ của giám đốc nhà tù, tách biệt khỏi các buồng giam thông thường. Các phòng này được trang bị máy điều hòa, tivi màn hình lớn, tủ lạnh và ghế sofa như chung cư cao cấp.

Theo tờ Jakarta Post, các tù nhân giàu có đã sử dụng những công trình này làm nơi ở riêng hoặc không gian để tiếp đón người thân và khách đến thăm. Các điều tra viên đã phát hiện một bãi đậu xe có chứa nhiều xe hơi sang trọng cũng như một phòng tập thể hình và một hệ thống mô phỏng chơi golf đang được xây dựng gần đó. Một tù nhân được cho đã trả 160.000 rupiah (8,95 USD) mỗi tuần để được sử dụng các tiện nghi này.

Một tù nhân được tờ báo mô tả là người nổi tiếng từng bị kết án tham nhũng đã chốt cửa phòng từ bên trong khi nhóm thanh tra ập vào một trong các “buồng giam đặc biệt”. Ảnh của người này được tìm thấy trên một chiếc bàn gần căn phòng.

Theo đài CNA, 10 trong số các căn phòng sang trọng nói trên đã bị phá dỡ sau khi cơ quan chức năng phát hiện chúng thiếu giấy phép cần thiết và chưa được đăng ký xây dựng theo quy định.

Bà Syafrida Rachmawati Rasahan, thành viên của cơ quan Ombudsman đã kêu gọi Bộ Di trú và Cải huấn Indonesia tiến hành điều tra kỹ lưỡng về các hành vi sai phạm và bất thường có thể xảy ra tại nhà tù Cibinong.

Giữa những tranh cãi liên quan đến vụ việc, Tổng cục trưởng Cục Cải huấn Indonesia Mashudi đã tuyên bố từ chức.