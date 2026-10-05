Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã tấn công một trung tâm dữ liệu và một trung tâm hậu cần tại Ukraine.

Video: Bộ Quốc phòng Nga

Đài RT dẫn thông cáo ngày 4/10 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay không người lái (UAV) Geran của Moscow đã nhắm mục tiêu vào trung tâm hậu cần Nova Poshta ở vùng Chernomorsk và một trung tâm dữ liệu ở vùng Odessa của Ukraine. Các hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố đã cho thấy cả hai cơ sở này đều trúng hỏa lực của đối phương.

Nga ngày càng nhắm mục tiêu vào các trung tâm dữ liệu của Ukraine trong những đợt tấn công gần đây, khiến các nhà cung cấp dịch vụ internet và di động ở nước láng giềng đối mặt với tình trạng hư hại và gián đoạn kết nối.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Moscow hôm 4/10 cũng tấn công 2 tàu chở hàng khô đang vận chuyển vật tư quân sự đến cảng Odessa, đánh trúng một sở chỉ huy UAV, phá hủy một radar giám sát đường không cũng như tập kích cơ sở hạ tầng giao thông phục vụ quân sự, kho vũ khí, kho chứa UAV và các vị trí tập kết của quân đội Ukraine cùng lính đánh thuê nước ngoài tại 147 địa điểm. Ngoài ra, quân Nga còn nhắm mục tiêu vào cây cầu Severny bắc qua sông Dnieper ở Kiev, vốn được cho dùng để vận chuyển binh lính và hàng hóa quân sự cho Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga thống kê hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 4 quả bom dẫn đường, 3 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất và 1.222 UAV cánh cố định trong vòng 24 giờ qua. Bộ này thông tin thêm rằng các lực lượng Moscow đã siết chặt vòng vây ở vùng đông bắc Kharkiv và tiến quân tại các khu vực khác, gồm cả phía bắc và trung tâm Dobropolye.

Giới chức Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên.